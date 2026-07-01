El alginato, la materia prima de alto valor extraída del sargazo por investigadores del Intec

Toneladas de sargazo en las costas dominicanas. El sargazo se convierte en fuente de alginato gracias a investigación de grado de Intec. ( DIARIO LIBRE/MARVIN DEL CID )

Investigadores de la Unidad de Innovación en Bioplásticos y Biomateriales del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec) lograron extraer alginato del sargazo, un biopolímero muy utilizado en diversas industrias por sus propiedades gelificantes, espesantes y estabilizantes.

La investigación forma parte de la tesis de grado de Cristal Richiez, estudiante de la Licenciatura en Biotecnología, desarrollada en colaboración con investigadores del laboratorio de reactores y biorreactores de la casa de altos estudios.

En el estudio también participaron The University of the West Indies (UWI), la Universitat Politècnica de València (UPV) de España, el Laboratorio BIODESS de la Escuela de Química de la Universidad de Costa Rica, así como el Laboratorio Nacional de Nanotecnología (Lanotec-Cenat-Conare) del país centroamericano.

Según explicó la universidad, la investigación permitió desarrollar y evaluar un proceso de extracción y purificación del alginato presente en el sargazo que llega a las costas dominicanas.

Conforme a la literatura científica, la referida macroalga marina posee entre un 8 y un 30 % de alginato, y en la investigación de Intec se obtuvo el 16 %, un valor acorde a los estándares internacionales.

Los resultados obtenidos demuestran la viabilidad técnica de recuperar este biopolímero a partir del sargazo que representa uno de los principales desafíos ambientales, económicos y sociales para los países del Caribe.

Sobre el compuesto

El alginato es un compuesto natural presente en ciertas algas pardas y tiene aplicaciones en sectores tan diversos como la industria alimentaria, la cosmética, la agrícola, la farmacéutica y la de biomateriales.

Su capacidad para formar geles y estructuras estables lo convierte en un material de gran interés para el desarrollo de productos sostenibles y de tecnologías innovadoras.

Para los investigadores, uno de los aspectos más relevantes del trabajo es demostrar que el sargazo también puede considerarse una oportunidad para generar nuevas cadenas de valor basadas en la bioeconomía circular.

"Tradicionalmente, el sargazo ha sido percibido como un residuo que afecta a playas, ecosistemas costeros y actividades económicas. Esta investigación demuestra que puede convertirse en una fuente de materias primas de valor agregado cuando se aborda desde la ciencia y la innovación", señaló Luis Enrique Rodríguez de Francisco, decano del Área de Ciencias Básicas y Ambientales del Intec.

Los investigadores del Intec explicaron que los próximos pasos estarán enfocados en profundizar en la caracterización del material obtenido y en evaluar los requisitos de calidad asociados a aplicaciones de mayor valor agregado, incluyendo potenciales usos en sectores relacionados con la industria farmacéutica y los biomateriales avanzados.

La investigación se realizó con estudiantes y profesores de la Licenciatura en Biotecnología de Intec, la única carrera de su tipo en el país.

De acuerdo con datos de la universidad, desde su apertura en 2015, el programa ha graduado a más de 100 profesionales y se ha consolidado como un espacio en el que los estudiantes participan de forma activa en proyectos de investigación aplicada desde etapas tempranas de su formación.