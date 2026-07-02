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Framboyán
Framboyán

El framboyán: un viajero de Madagascar que conquistó el Caribe

El clima cálido y las lluvias estacionales de la región favorecieron su rápida adaptación en la isla

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    El framboyán: un viajero de Madagascar que conquistó el Caribe
    Paisaje de framboyanes en una avenida del Distrito Nacional. (DIARIO LIBRE / JUAN GUIO)

    Cada año, entre finales de la primavera y el inicio del verano, el framboyán transforma el paisaje dominicano. Sus copas se cubren de flores rojas, anaranjadas y escarlatas que tiñen parques, avenidas y carreteras, convirtiéndolo en uno de los árboles ornamentales más admirados del país. Pocos imaginarían que esta especie, tan asociada al Caribe, no es originaria de la región.

    El framboyán (Delonix regia) procede de los bosques secos del oeste y norte de Madagascar, la gran isla situada frente a la costa oriental de África. Desde allí comenzó su expansión durante el siglo XIX, cuando botánicos y exploradores europeos distribuyeron sus semillas a jardines botánicos y colonias tropicales. El clima cálido y las lluvias estacionales del Caribe favorecieron su rápida adaptación, hasta el punto de convertirse en un elemento inseparable del paisaje urbano y rural de las Antillas.

    Una historia y Francia

    Su nombre común también tiene una historia. Proviene del francés flamboyant, que significa "llameante" o "flameante", una referencia a la intensidad de su floración, que hace parecer al árbol envuelto en llamas. Su nombre científico también describe algunas de sus características. Delonix deriva de las palabras griegas dçlos ("visible" o "conspicuo") y ónyx ("uña"), en alusión a la forma de sus pétalos, mientras regia significa "real" en latín, un reconocimiento a la majestuosidad de su porte y de sus flores.

    Antes de recibir esa clasificación científica, la especie fue incluida en el género Poinciana, en honor del gobernador francés de las Antillas Philippe de Longvilliers de Poincy, reconocido por su interés en la botánica. Por esa razón, en algunos países de habla inglesa todavía se le conoce como royal poinciana.

    En la República Dominicana, el framboyán ha trascendido su valor ornamental para incorporarse a la cultura popular. Un conocido refrán resume el ciclo natural del árbol y lo convierte en metáfora de las relaciones humanas: "Primero son las flores; después las vainas". La expresión popular suele aplicarse al amor para recordar que el entusiasmo de los comienzos da paso, inevitablemente, a la convivencia, las responsabilidades y los desafíos cotidianos.

    Siempre las vainas 

    Cuando las flores caen y forman una alfombra de color sobre calles y parques, el framboyán ofrece uno de los espectáculos más hermosos del trópico.  

    Después llegarán las largas vainas oscuras que contienen sus semillas y anuncian el fin de la floración. Es el cierre de un ciclo que, año tras año, vuelve a repetirse, recordando que la naturaleza siempre encuentra la manera de renacer.

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