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Incendio forestal
Incendio forestal

VIDEO | Nuevo incendio afecta a la Sierra de Bahoruco

El fuego afecta una zona boscosa regenerada tras otro evento ocurrido en 2017

  • Paola Wisky - Twitter

Un nuevo incendio forestal afecta parte del Parque Nacional Sierra de Bahoruco, área en la que incide una profunda sequía, de acuerdo con lo informado por el Ministerio de Medio Ambiente.

El titular de la entidad, Paíno Henríquez, sostuvo que el incendio afecta una zona boscosa regenerada tras un fuego ocurrido en 2017. "Todavía es una superficie reducida, no supera las 10,000 tareas. El avance no ha sido tan agresivo como el otro incendio", indicó.

  • El funcionario explicó que, desde ayer miércoles, fueron trasladados vía helicóptero alrededor de 60 bomberos y se prevé que en el día de hoy lleguen otros 60 procedentes de Restauración.

"La estrategia siempre es llegar lo más pronto posible para poder controlarlo. Ya el frente noreste está completamente controlado; solo nos falta el frente sureste", señaló Henríquez.

"En el día de hoy llegan equipos, porque tenemos una sequía muy fuerte en la zona de Sierra de Bahoruco. Ayer llovió, eso va a ayudar a controlar parte del fuego. Estamos llevando equipos para habilitar los caminos y los accesos. Los caminos que ya existen, al limpiarlos, permiten que los bomberos lleguen más rápidamente y también sirven como trochas", explicó.

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Impacto al pino criollo 

El encargado del Programa Nacional de Gestión y Manejo del Fuego, Gerónimo Abreu, explicó recientemente que el primer incendio forestal registrado afectó en mayor proporción al pino criollo (Pinus occidentalis), originario de la isla, y a la sabina rastrera.

La Sierra de Bahoruco constituye uno de los paisajes montañosos más complejos y biodiversos de la República Dominicana. Su relieve escarpado, con profundos valles, farallones de roca caliza y elevaciones que superan los 2,300 metros sobre el nivel del mar, dificulta el acceso y las labores de combate de incendios.

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Egresada de la UASD de la carrera de Comunicación Social, mención Periodismo. Ha participado como colaboradora en programas radiales y como periodista en El Nuevo Diario y Diario Libre.