Los residuos orgánicos: Una parte del problema que casi no se atiende

Los residuos orgánicos son desechos de origen biológico (vegetal o animal) que se biodegradan fácilmente. ( FUENTE EXTERNA )

Pese a que los desechos orgánicos representan alrededor del 50 % de los residuos que se generan diariamente en el país, la mayor atención e inversión suele concentrarse en otros tipos de desechos.

Así lo plantearon expertos durante el evento "Residuo Cero: Hacia la transformación de los residuos en oportunidades para la República Dominicana", organizado por la Embajada de Turquía en el país, el Sistema de las Naciones Unidas y el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec).

"El 50 % de lo que generamos como país, incluidos los residuos municipales y los que generan los restaurantes, hoteles y fabricantes de comida, es residuo orgánico; sin embargo, casi no se habla de inversiones importantes para manejar estos desechos", indicó el vicepresidente de Sustentabilidad de Grupo Puntacana, Jake Kheel.

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Agregó que el país "pierde una gran oportunidad, porque esta es la manera más costo-efectiva de tratar los residuos y de tener un impacto económico, social y ambiental. Cuando se potencia la valorización de los residuos orgánicos, también se potencia el reciclaje de materiales inorgánicos".

Kheel señaló que los residuos orgánicos mal manejados generan lixiviados, gases de efecto invernadero, riesgos para recolectores y buzos, plagas e incendios en vertederos. Además, planteó que su aprovechamiento podría reducir la dependencia de fertilizantes importados, cuyos costos han aumentado.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/02/whatsapp-image-2026-07-02-at-31216-pm-3e2e785d.jpeg Panel del evento Residuo Cero: Hacia la transformación de los residuos en oportunidades para la República Dominicana. (FUENTE EXTERNA)

Sostenibilidad en Juegos Centroamericanos

El panel también abordó los desafíos de sostenibilidad de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, que se celebrarán en Santo Domingo.

Elizabeth Mena, directora de Voluntariado de los Juegos y representante de Clean Rivers, explicó que se han diseñado estrategias para reducir el impacto de los residuos durante el evento deportivo, aunque reconoció que se trata de un reto complejo por la magnitud de la actividad.

Mena indicó que se trabaja junto a NUVI, el Ministerio de Medio Ambiente y patrocinadores en una campaña de educación ambiental y recolección de residuos PET. También señaló que se han previsto medidas para reducir el desperdicio de comida entre el personal y los voluntarios, así como el uso de biodigestores en la villa de atletas con apoyo de la FAO.

Responsabilidad del productor

Durante el panel posterior a la conferencia, Carlos Daniel Taveras, representante del Ministerio de Medio Ambiente, afirmó que el país cuenta con un marco normativo que permite incorporar los principios de la economía circular.

Taveras citó la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos, así como el Decreto 402-26, que establece el reglamento marco de la responsabilidad extendida del productor, comercializador e importador.

La consultora experta en gestión de residuos Mariely Ponciano planteó que alcanzar la meta de "basura cero" implica cambiar la forma en que el país entiende los residuos: dejar de verlos como basura sin valor y comenzar a tratarlos como materiales con potencial de aprovechamiento.

En su intervención, la embajadora de Turquía en República Dominicana, Emriye Bagdagül Ormanci, resaltó el compromiso de ese país de profundizar la cooperación en la gestión de residuos y otros campos que contribuyan a la sostenibilidad ambiental.

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