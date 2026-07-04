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gestión de residuos sólidos República Dominicana
gestión de residuos sólidos República Dominicana

República Dominicana y Turquía exploran cooperación en gestión de residuos sólidos

Embajadora señaló que ambos países también avanzan en intercambios estudiantiles y comerciales

  • Paola Wisky - Twitter
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República Dominicana y Turquía exploran cooperación en gestión de residuos sólidos
La embajadora de Turquía en el país, Emriye Bagdagül Ormanci. (NEAL CRUZ/ARCHIVO)

La gestión de residuos sólidos constituye un área potencial de cooperación entre República Dominicana y Turquía, de acuerdo con lo informado por la embajadora turca en el país, Emriye Bagdagül Ormanci.

Ormanci señaló que República Dominicana ya ha comenzado a avanzar en esta materia, por lo que considera que puede aprovechar la experiencia reciente de Turquía, un país que, según explicó, se encuentra en una etapa intermedia en comparación con naciones con mayor trayectoria en gestión de residuos, como Japón y Alemania.

La embajadora explicó que, durante un encuentro con el ministro de Medio Ambiente, Paíno Henríquez, abordaron posibles formas de cooperación, incluido el desarrollo de capacidades y el intercambio de experiencias en torno a la gestión de residuos y la iniciativa de residuo cero impulsada en Turquía.

Sostuvo que, en el marco de la iniciativa, trabajaron en la reducción del desperdicio de alimentos. "Intentamos crear conciencia en las escuelas primarias. Lo que hacen es que los niños tienen su propia porción y se les enseña a no desperdiciar comida", dijo. 

RELACIONADAS

Cumbre de cambio climático

Ormanci dijo que, durante el encuentro con Medio Ambiente, también se abordó la próxima sesión de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31), que este año tendrá como sede la ciudad de Antalya.

"Hablamos sobre cómo la República Dominicana ve la COP, cuáles son sus preocupaciones y cómo podemos reflejar las preocupaciones del Caribe en la conferencia sobre el cambio climático", explicó.

Intercambios estudiantiles e inversiones

La diplomática afirmó que ambos países continúan avanzando en otros temas de la agenda bilateral, entre ellos los intercambios educativos, comerciales y culturales. Destacó el aumento de estudiantes dominicanos que viajan a Turquía para cursar estudios, un intercambio que, a su juicio, contribuye a acercar a ambos pueblos.

"Estamos intentando aumentar los contactos comerciales debido a la gran distancia que separa a los dos países, ya que la República Dominicana tiene una ubicación estratégica. Además, ahora se está incorporando al foro de inversiones, lo que significa que las oportunidades de inversión en el país están mejorando", explicó.

La embajadora Ormanci ofreció estas declaraciones en el evento "Residuo Cero: Hacia la transformación de los residuos en oportunidades para la República Dominicana", organizado por la Embajada de Turquía en el país, el Sistema de las Naciones Unidas y el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec).

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Egresada de la UASD de la carrera de Comunicación Social, mención Periodismo. Ha participado como colaboradora en programas radiales y como periodista en El Nuevo Diario y Diario Libre.