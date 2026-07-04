Reportan que incendio en Sierra de Bahoruco está controlado en un 99 %

Maquinaria empleada para habilitar accesos en áreas afectadas por el incendio. ( FUENTE EXTERNA )

El incendio forestal registrado en el paraje Aceitillar, en la Sierra de Bahoruco, se encuentra controlado en un 99 %, informó este sábado el Ministerio de Medio Ambiente, tras varios días de labores encabezadas por bomberos forestales y personal técnico desplegado en la zona.

De acuerdo con la institución, con el avance en el control del siniestro, la mayoría de las brigadas movilizadas desde distintas provincias comenzará a retirarse del área. Sin embargo, los bomberos forestales de Pedernales permanecerán en el lugar para completar la liquidación de los focos que aún siguen activos y mantener la vigilancia ante posibles reactivaciones.

El ministro de Medio Ambiente, Paíno Henríquez, regresó este sábado a la Sierra de Bahoruco para recorrer las áreas impactadas y verificar junto a los equipos en terreno el estado del incendio y los trabajos realizados durante los últimos días.

"Hoy regresamos a la Sierra de Bahoruco y encontramos un escenario muy distinto al de hace apenas unos días. El incendio está controlado y eso es resultado del trabajo, la experiencia y la entrega de nuestros bomberos forestales. Una vez más cumplieron con su misión de proteger nuestros bosques y nuestros recursos naturales", expresó Henríquez.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/04/whatsapp-image-2026-07-04-at-71613-pm-1eccfb1b.jpeg Bombero forestal en el área. (FUENTE EXTERNA)

Durante varios días, brigadas del Programa Nacional de Manejo del Fuego, integradas por bomberos forestales de diferentes provincias, trabajaron de manera continua en un terreno montañoso y de difícil acceso. Las labores se vieron afectadas por las condiciones del área, los fuertes vientos y la presencia de material vegetal seco.

El director del Programa Nacional de Manejo del Fuego, Gerónimo Abreu, explicó que las brigadas trabajaron en la apertura y recuperación de líneas cortafuegos y vías de acceso para llegar a las zonas afectadas y contener el avance de las llamas.

Próximos pasos

Para apoyar el operativo, Medio Ambiente dispuso maquinaria y equipos que permitieron mejorar el acceso de las brigadas. Parte de las vías recuperadas durante las labores permanecerán habilitadas para facilitar la vigilancia, el patrullaje y la respuesta ante futuros incendios en la Sierra de Bahoruco.

Concluidas las labores de control, los equipos técnicos realizarán los levantamientos e investigaciones correspondientes para determinar dónde y cómo se originó el incendio.

Abreu indicó, además, que los bosques de pino de la Sierra de Bahoruco tienen capacidad de regenerarse de manera natural. No obstante, el Ministerio dará seguimiento a las áreas impactadas para observar su evolución y determinar las acciones de manejo que sean necesarias.

Durante el recorrido, Henríquez estuvo acompañado por el viceministro de Recursos Forestales, José Elías González; el viceministro de Áreas Protegidas y Biodiversidad, Carlos Bautista; el director del Programa Nacional de Manejo del Fuego, Gerónimo Abreu, y técnicos de la institución.

El Ministerio de Medio Ambiente reconoció el trabajo de los bomberos forestales y del personal que participó en el operativo, quienes permanecieron durante varios días en la Sierra de Bahoruco hasta lograr controlar el incendio.

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