Advierten que el sargazo añade presión a la arena de playas de RD

Vista de Bahía de las Águilas, en la provincia Pedernales. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

La acumulación y el manejo inadecuado del sargazo en las playas dominicanas podrían estar ejerciendo una presión adicional sobre la salud de la arena, un recurso natural más frágil de lo que aparenta y del que depende buena parte del atractivo turístico del país. Las playas nos proveen beneficios económicos y debemos cuidarlas.

Así lo planteó Melvin Arias Polanco, parte del equipo investigador del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec) que desarrolló un análisis estructural a ocho playas de alta actividad turística en la República Dominicana.

"Lo que mostró el estudio son unas características muy particulares que tienen estas playas y eso hace que sean vulnerables a ciertos ambientes cuando aumenta mucho la acidez y empieza a descomponerla mucho más rápido", indicó el especialista.

Arias sostuvo que las arenas claras de varias playas turísticas están compuestas principalmente por carbonato de calcio, en formas como la aragonita y la calcita, materiales sensibles a los cambios de acidez y a la interacción con materia orgánica en descomposición.

"Las playas nos proveen beneficios económicos y debemos cuidarlas" Melvin Arias Investigador del Intec “

De acuerdo con el investigador, el sargazo no debe verse únicamente como un problema visual para el turismo. Su acumulación sobre la playa, su descomposición y prácticas como enterrarla, pueden modificar las condiciones químicas del entorno y acelerar el deterioro de una arena que, por su composición, es vulnerable.

El investigador explicó que las arenas más blancas y finas, precisamente las más valoradas por el turismo, suelen tener una mayor proporción de aragonita, un componente que contribuye a su apariencia clara. La degradación de los arrecifes de coral, el aumento del nivel del mar, la contaminación, la construcción cercana a la costa y la presión turística se suman al sargazo como factores que pueden modificar la composición de las playas.

Yolenny Mabel Cruz, quien también fungió como investigadora en el levantamiento, resaltó que la línea base establecida por el estudio permitirá en 10 o 20 años, nuevas mediciones para comparar si las playas mantienen su composición actual o si han perdido parte de los compuestos que les dan su color claro y textura fina.