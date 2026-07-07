Anuncian siembra de 10 millones de plantas en carreteras y avenidas del país

Como parte de la iniciativa serán priorizadas vías como la Circunvalación de Azua. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

El Ministerio de Medio Ambiente, RD Vial y la Dirección General de Embellecimiento de Carreteras y Avenidas de Circunvalación del País desarrollarán un plan de arbolado y reforestación en carreteras y avenidas del país, con una meta de sembrar unos 10 millones de plantas en un período de dos años.

Como parte de la iniciativa serán priorizadas vías como la Circunvalación de Azua, la Autovía del Coral, las autopistas 6 de Noviembre, Juan Pablo II y Duarte, en el tramo de la Circunvalación Norte, así como la avenida Ecológica, entre otras.

El plan busca recuperar cobertura vegetal, mejorar el paisaje vial y devolver verdor a corredores estratégicos del territorio nacional, según informó el Ministerio de Medio Ambiente.

El anuncio fue realizado durante un encuentro encabezado por el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Paíno Henríquez, junto al director de RD Vial, Hostos Rizik Lugo, y el director de la Digecac, Rodolfo Valera Grullón.

“Como Gobierno, buscamos desarrollar un plan que pueda devolverle el verdor a las carreteras del país”, expresó Henríquez, al destacar que el Ministerio cuenta con la capacidad para responder a los requerimientos de una iniciativa de arbolado de alcance nacional.

Comisión técnica

Durante la reunión se informó que será creada una comisión técnica para definir la ruta de trabajo, coordinar las intervenciones y dar seguimiento al desarrollo del proyecto.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/07/whatsapp-image-2026-07-07-at-104850-am-0dbe30ce.jpeg El anuncio fue realizado en un encuentro encabezo por el ministro Paíno Henríquez (C), el director de RD Vial, Hostos Rizik (I) y el director de la Digecac, Rodolfo Valera. (FUENTE EXTERNA)

El director de RD Vial, Hostos Rizik Lugo, afirmó que esa institución está lista para iniciar el plan, con el personal y los recursos que sean necesarios.

De su lado, el director de la Digecac, Rodolfo Valera Grullón, puso a disposición los equipos técnicos y operativos de la institución para acompañar la ejecución de las jornadas.

En el encuentro también participaron el viceministro de Recursos Forestales, José Elías González; la directora de Áreas Protegidas, Carolina Alba Ferreras; el director de Reforestación, Elías Figuereo; y el coordinador Administrativo y Financiero, Rayne Paulino Estévez. Por RD Vial estuvo presente Francisco Toribio, y por la Digecac, Alejandro Pérez y Branlys Quezada.