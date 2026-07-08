RD contará con nuevas guías para fortalecer la gestión del litoral y el diseño de obras costeras

Zona costera de la provincia La Altagracia. ( MARVIN DEL CID )

República Dominicana contará por primera vez con un conjunto de guías metodológicas para orientar la elaboración de estudios de dinámica litoral y el diseño de obras marítimas y costeras, una iniciativa impulsada por la Autoridad Nacional de Asuntos Marítimos (Anamar), con el apoyo del Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria (IHCantabria).

Los documentos fueron desarrollados como parte de la consultoría "Desarrollo de guías de recomendaciones para la elaboración de estudios de dinámica litoral y el diseño de obras marítimas y costeras en la República Dominicana", cuyo objetivo es dotar al país de herramientas técnicas que fortalezcan la gestión del litoral y contribuyan al desarrollo de infraestructuras costeras más estables y sostenibles.

La apertura del curso de capacitación estuvo encabezada por el director ejecutivo de Anamar, Jimmy García, quien dio la bienvenida a representantes de instituciones públicas y del sector privado que participan en la jornada.

Las sesiones técnicas son impartidas por Mauricio González, investigador del Coastal Management and Engineering Research Group, del Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria (IHCantabria), entidad responsable de la elaboración de las guías.

El documento del proyecto explica que, durante las últimas décadas, los oleajes extremos, los huracanes y diversas actividades humanas han afectado las playas y los ecosistemas marinos del país, lo que ha provocado pérdida de playas, daños en infraestructuras costeras y alteraciones del litoral.

Asimismo, advierte que estos impactos podrían agravarse con el aumento del nivel del mar y la intensificación de los temporales asociados al cambio climático.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/07/img5027-bc7e7768.jpg El director de Anamar, Jimmy García, durante la apertura del curso. (ANAMAR)

Curso de capacitación

Las tres guías metodológicas abordan aspectos clave para la planificación costera. La primera establece recomendaciones para la caracterización del clima marítimo necesario en los estudios de dinámica litoral y en el diseño de obras marítimo-costeras. La segunda define criterios para elaborar estudios de dinámica litoral que permitan evaluar solicitudes de concesiones y analizar problemas de erosión y estabilidad en las zonas costeras.

La tercera ofrece lineamientos para el diseño de obras, infraestructuras y soluciones costero-marinas, considerando la estructura y la capacidad organizativa de las instituciones que intervienen en la gestión del litoral.

Según el proyecto, las guías fueron elaboradas con la colaboración de Anamar y de otros actores del sector marítimo-costero, tanto del ámbito institucional como del sector privado.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/07/img5038-aba00d73.jpg Mauricio González, del IH Cantabria (ANAMAR)

Para ello, se realizaron talleres participativos y reuniones técnicas que permitieron identificar los principales desafíos y adaptar las recomendaciones a las necesidades de República Dominicana, con el propósito de contribuir a una gestión más eficiente de las costas y minimizar los impactos negativos de las intervenciones en el litoral.

Como parte de la fase final de la consultoría, del 6 al 9 de julio se desarrolla un curso de capacitación dirigido a técnicos y gestores de instituciones públicas, así como a profesionales del sector privado vinculados a la planificación y la gestión costera.

Durante las jornadas se presentan las nuevas guías, se imparten conceptos de dinámica litoral y diseño de obras marítimas, y se analizan casos de estudio y aplicaciones prácticas, incluidos ejemplos de Sosúa y Boca Chica.

La iniciativa busca facilitar la aplicación de criterios técnicos comunes para la evaluación de proyectos costeros y fortalecer las capacidades nacionales para enfrentar los desafíos que representan la erosión costera, los eventos meteorológicos extremos y el cambio climático en el litoral dominicano.

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