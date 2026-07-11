Refuerzan operativo contra extracción ilegal de agregados en Monte Cristi

El operativo prevenir y combatir la extracción ilegal de agregados en los cauces de los ríos. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Medio Ambiente, en coordinación con el Servicio Nacional de Protección Ambiental (Senpa), reforzó las labores de vigilancia en el sector El Pocito, municipio de Guayubín, provincia de Monte Cristi, con el propósito de prevenir y combatir la extracción ilegal de agregados en los cauces de los ríos.

El operativo incluye patrullajes e inspecciones en puntos previamente identificados, así como la ampliación del perímetro de supervisión para fortalecer el monitoreo y detectar actividades que violen la Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales número 64-00.

La institución informó que las labores continuarán en la zona como parte de las acciones permanentes de vigilancia y fiscalización que desarrolla junto con el Senpa para proteger los recursos naturales y prevenir los ilícitos ambientales.

Política ambiental vigente

Asimismo, reiteró que la extracción de agregados sin las autorizaciones correspondientes constituye una violación de la legislación ambiental vigente. Advirtió que quienes incurran en esta práctica serán sometidos a las acciones legales correspondientes.

También indicó que fortalece de manera continua las labores de vigilancia, control y fiscalización en todo el territorio nacional, con el objetivo de garantizar la protección del patrimonio natural de la República Dominicana.