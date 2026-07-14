Recuperan la laguna La Redonda tras años de abandono en Santo Domingo Este

La Laguna Redonda también conocida como La Balsa. ( FUENTE EXTERNA )

La Dirección General de Embellecimiento de Carreteras y Avenidas de Circunvalación (Digecac) informó este martes que recuperó la laguna La Redonda, también conocida como La Balsa, un cuerpo de agua ubicado en el kilómetro 13 de la carretera Mella, próximo al residencial Las Acacias, en Santo Domingo Este.

De acuerdo con la institución, el ecosistema permaneció durante años afectado por la acumulación de maleza, basura y escombros, situación que limitaba su visibilidad y deterioraba las condiciones ambientales del lugar. Dijo que en otras ocasiones también la intervino.

La recuperación fue realizada en coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Junta Municipal de San Luis, organizaciones comunitarias y voluntarios, mediante jornadas de limpieza, saneamiento, reforestación y mantenimiento.

Durante los trabajos fueron retirados neumáticos, botellas plásticas, fundas, chatarra, electrodomésticos en desuso y otros residuos sólidos acumulados en el área. Además, las brigadas realizaron poda de árboles, mantenimiento de las áreas verdes y eliminación de puntos de vertido de basura.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/15/whatsapp-image-2026-07-14-at-24400-pm2-3d36a523.jpeg La laguna está ubicada en el kilómetro 13 de la carretera Mella. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/15/whatsapp-image-2026-07-14-at-24400-pm1-a390be72.jpeg Los trabajos se hicieron con el Ministerio de Medio Ambiente. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

La Digecac informó que la laguna fue incorporada a un programa de mantenimiento permanente, con brigadas encargadas de realizar labores continuas de limpieza y conservación para evitar que vuelva a deteriorarse.

Refugio de especies

La institución destacó que la laguna La Redonda constituye uno de los principales reservorios naturales del distrito municipal de San Luis y alberga diversas especies de flora y fauna.

En sus alrededores crecen árboles como ceibas, higüeros, robles y eucaliptos, mientras que el cuerpo de agua sirve de hábitat para aves, reptiles, jicoteas y peces, entre ellos tilapias y bagres.

Espacio para la recreación

Según la Digecac, la recuperación del entorno también ha permitido eliminar vertederos improvisados y focos de contaminación que afectaban a los residentes de la zona.

La entidad indicó que el área ha comenzado a ser utilizada por familias de San Luis para actividades recreativas y de esparcimiento, especialmente durante los fines de semana.

El director de la Digecac, Rodolfo Valera Grullón, afirmó que el saneamiento de la laguna forma parte de las acciones para preservar los espacios naturales y mejorar el entorno de la carretera Mella.

Asimismo, exhortó a la población a evitar arrojar desechos en el lugar para contribuir a la conservación de este ecosistema.