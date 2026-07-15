La Cuaba recibe infraestructura para evitar que los residuos lleguen al río Higüero

La intervención en el balneario Los Tocones incluye una biobarda, señalización educativa y herramientas para el manejo de los desechos. ( FUENTE EXTERNA )

La comunidad de La Cuaba recibió nuevas infraestructuras y herramientas destinadas al manejo adecuado de los residuos sólidos en el balneario Los Tocones, como parte de las acciones para reducir la contaminación del río Higüero.

Las iniciativas fueron entregadas por la Alianza por la Recuperación de la Microcuenca del Higüero y abarcan la instalación de infraestructura para gestionar los desechos, señalización ambiental educativa y una biobarda que permitirá retener los residuos antes de que continúen hacia otros cuerpos de agua.

La intervención también incluyó un diagnóstico comunitario, mesas de trabajo multisectoriales y la identificación de oportunidades para fortalecer la protección ambiental en La Cuaba. El proyecto fue ejecutado por Nature Power Foundation, mientras que la biobarda se instaló con el apoyo técnico de Fundación Océano Limpio.

Como parte de la entrega, comunitarios y visitantes participaron en una jornada de limpieza y educación ambiental, durante la cual se promovió la clasificación correcta de los residuos y el cuidado de los ecosistemas de la microcuenca.

La Alianza está integrada por Fundación Propagas, Fundación Popular y el Banco BHD, bajo la coordinación de Fondo Agua Santo Domingo y The Nature Conservancy.

Patricia Abreu, directora ejecutiva de Fondo Agua Santo Domingo, explicó que las iniciativas forman parte de la estrategia integral para recuperar la microcuenca y garantizar la protección del recurso hídrico a largo plazo.

"La restauración de una cuenca va mucho más allá de la reforestación; implica trabajar junto a las comunidades para prevenir las fuentes de contaminación, fortalecer la gestión de los residuos y generar cambios de comportamiento que garanticen la protección del recurso hídrico a largo plazo", afirmó.

Abreu sostuvo que cada una de estas acciones contribuye directamente a la seguridad hídrica del Gran Santo Domingo.

De su lado, Laura Rojas, directora ejecutiva de Nature Power Foundation, indicó que la intervención busca dejar en la comunidad un legado de conciencia ambiental y corresponsabilidad ciudadana.

"Proteger nuestras fuentes de agua requiere acciones sostenidas, educación y participación comunitaria", expresó Rojas.

Importancia ambiental

Johann Bierd Vásquez, director de Fundación Océano Limpio, resaltó la importancia de implementar soluciones preventivas que permitan interceptar los residuos antes de que continúen su recorrido hacia cuerpos de agua de mayor escala.

La comunidad de La Cuaba se encuentra en la parte alta de la microcuenca del Higüero, localizada en la vertiente oeste del Gran Santo Domingo. Esta zona sirve de recarga hídrica para uno de los principales afluentes del río Isabela, que a su vez desemboca en el río Ozama.

Los ríos Ozama, Haina y Nizao suplen de agua a más de cuatro millones de habitantes de la capital y zonas aledañas.

La jornada contó con el respaldo de la Junta del Distrito Municipal de La Cuaba y de su director, Carlos Montaño. En la actividad participaron representantes de las fundaciones Propagas y Popular, Banco BHD, Fondo Agua Santo Domingo, The Nature Conservancy y Nature Power Foundation.