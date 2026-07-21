La Gran Barrera de Coral corre riesgo de "colapso", alertan científicos

La Gran Barrera de Coral se extiende a lo largo de la costa del estado de Queensland y es uno de los principales atractivos turísticos de Australia. ( AFP )

La Gran Barrera de Coral de Australia corre un riesgo muy alto de sufrir un blanqueamiento extremo y generalizado, así como un "colapso del ecosistema", debido al fenómeno climático de El Niño de este año, advirtieron el martes destacados científicos.

A menudo considerada la estructura viva más grande del mundo, esta formación coralina se extiende a lo largo de 2,300 kilómetros por la costa noreste del estado australiano de Queensland y es uno de sus principales atractivos turísticos.

Este mes se evitó que fuera clasificada como en "peligro de extinción", a pesar de que Naciones Unidas expresó su "máxima preocupación" por su blanqueamiento masivo y el impacto del cambio climático.

Morgan Pratchett, ecólogo especializado en conservación marina de la Universidad James Cook de Queensland, señaló en el Simposio Internacional sobre Arrecifes de Coral celebrado en Auckland, Nueva Zelanda, que un "El Niño extremo" representa una preocupación significativa.

"No es imposible que la próxima perturbación importante provoque extinciones localizadas de especies (...) y un colapso generalizado del ecosistema", afirmó Pratchett.

Se espera que el fenómeno de El Niño de este año rompa récords en cuanto a su intensidad general, ya que elevará las temperaturas superficiales en el Pacífico ecuatorial central y oriental.

Esto a su vez provocará cambios en los patrones mundiales de vientos, presión y precipitaciones.

Monitoreo y alertas

"Es muy probable que veamos un blanqueamiento masivo a gran escala y de gran gravedad en la Gran Barrera de Coral", señaló Pratchett.

La Unesco ha estado monitoreando el arrecife anualmente desde 2021, cuando advirtió que estaba en riesgo de ser incluido en la lista de sitios de Patrimonio Mundial "en peligro".

Reacciones científicas

La cobertura de corales duros en todo el arrecife disminuyó sustancialmente entre 2024 y 2025. Además, las temperaturas del agua por encima del promedio provocaron el sexto episodio de blanqueamiento masivo de corales del arrecife desde 2016.

El profesor de Estudios Marinos Ove Hoegh-Guldberg, de la Universidad de Queensland, señaló que la falta de acción gubernamental ha puesto en peligro el futuro de los arrecifes de coral en todo el mundo.

"Esto podría ser el preludio de la desaparición de la humanidad", afirmó.

"Si estuvieras en un barco grande, como el Titanic, y alguien se te acercara y te dijera que el barco se está hundiendo, sin duda te subirías a uno de esos botes salvavidas y empezarías a actuar y a hacer algo", alertó.

"No estamos haciendo eso. El barco está empezando a hundirse de manera realmente masiva, y no lo estamos viendo como lo que es. Es muy grave", consideró.

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