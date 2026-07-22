El fenómeno El Niño amenaza con más calor y sequía en República Dominicana

Efectos del paso de un huracán en el malecón de Santo Domingo. ( ARCHIVO )

Una temporada ciclónica con menos tormentas y ciclones podría parecer, falsamente, una buena noticia para la República Dominicana. Sin embargo, el peligro no desaparece: bastaría un solo huracán de gran intensidad para provocar daños humanos y económicos considerables.

A este escenario se suma otra amenaza. El fenómeno de El Niño podría fortalecerse hacia finales de 2026 y principios de 2027, generando temperaturas extremas, una sequía prolongada y fuertes repercusiones en varios sectores estratégicos del país.

La advertencia fue realizada por el ingeniero Francisco Holguín, experto en gestión de riesgos, meteorología y medio ambiente, durante la conferencia "El Niño y su impacto en la meteorología y la temporada ciclónica", organizada por la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode).

¿Qué podría pasar si El Niño se fortalece?

Holguín explicó que el calentamiento anómalo de las aguas del océano Pacífico podría provocar un verano excepcionalmente caluroso y reducir la actividad ciclónica efectiva sobre el Caribe.

Pero esa disminución de las tormentas tendría una contraparte: menos lluvias y una sequía capaz de afectar la producción agrícola, disminuir los niveles de los embalses, limitar el abastecimiento de agua potable y reducir la generación hidroeléctrica.

La falta de precipitaciones también podría incrementar el riesgo de incendios forestales, especialmente durante los meses de mayor temperatura.

El error de confiarse porque habrá menos tormentas

Los pronósticos presentados durante la conferencia apuntan a una temporada ciclónica cercana o ligeramente por debajo del promedio. No obstante, Holguín insistió en que una menor cantidad de sistemas tropicales no equivale a una temporada segura.

La historia ha demostrado que no es necesario que se formen numerosos ciclones para que una temporada resulte devastadora. Un solo fenómeno de gran intensidad que impacte una zona poblada puede causar pérdidas humanas, destruir infraestructuras y afectar servicios esenciales.

República Dominicana mantiene una elevada vulnerabilidad frente a estos fenómenos debido a su ubicación geográfica, su relieve montañoso, la concentración de personas en zonas de riesgo y los efectos cada vez más visibles del cambio climático.

Agua, alimentos y electricidad bajo presión

La principal preocupación no se limita a las altas temperaturas. Una sequía prolongada podría tener efectos directos en la vida cotidiana de la población.

Menos agua en los embalses significa mayores dificultades para garantizar el suministro en los hogares, producir alimentos y mantener la generación de energía hidroeléctrica. El sector agropecuario también tendría que ajustar sus ciclos de siembra y producción a las nuevas condiciones climáticas.

Ante este panorama, el especialista recomendó reforzar el monitoreo del fenómeno El Niño-Oscilación del Sur, conocido como ENSO, mejorar la administración de los recursos hídricos y desarrollar campañas comunitarias sobre ahorro de agua y prevención de incendios.

También planteó la necesidad de orientar a los productores agropecuarios para que puedan planificar sus actividades de acuerdo con las proyecciones climáticas.

El mensaje central de es que la República Dominicana no puede bajar la guardia. La preparación debe incluir tanto la respuesta ante posibles huracanes como medidas para enfrentar el calor extremo, la escasez de agua y una eventual sequía prolongada.