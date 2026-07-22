Ola de calor de junio costó 1.540 millones de dólares a la economía británica, según estudio

La ola de calor de junio en Reino Unido provocó la pérdida de 24 millones de horas de trabajo, suponiendo un coste de unos 1,540 millones de dólares para la economía británica, señaló el jueves la London School of Economics (LSE).

Numerosos países europeos, entre ellos Reino Unido, España y Francia, experimentaron en junio una ola de calor excepcional.

"Las personas que desempeñan trabajos más expuestos al calor y físicamente exigentes, en sectores como la construcción y la agricultura, redujeron su jornada en mayor medida que quienes trabajan en empleos con escasa exposición al calor y poco esfuerzo físico, como el ámbito universitario", señala un comunicado de la LSE.

El estudio, que abarca la semana que comenzó el lunes del 22 de junio, fue realizado por el Instituto Grantham de la LSE y el Centro Euro-Mediterráneo sobre el Cambio Climático (CMCC), este último con sede en Italia.

Según el estudio, basado en una muestra de 1,950 adultos de todo Reino Unido, 3,6% de los encuestados (equivalente a 1,25 millones de trabajadores en el conjunto de la población) no trabajó en absoluto durante esa semana de finales de junio debido al calor.

El calor en horas laborales

Los investigadores analizaron cómo percibían los británicos los efectos de la ola de calor sobre sus horas laborales, su capacidad para dormir y los posibles cambios en sus desplazamientos entre domicilio y lugar de empleo, así como en su entorno profesional.

Una amplia mayoría (87 %) de los trabajadores afirmó haber sufrido al menos un efecto sobre su salud, yendo desde trastornos del sueño hasta mayor fatiga en el trabajo, pasando por mareos, desmayos o aceleración del ritmo cardíaco.

Para Elizabeth Robinson, directora del Grantham Research Institute, citada en el comunicado, Reino Unido sigue siendo "un país insuficientemente adaptado al cambio climático".

Por ello, Robinson instó al gobierno británico a actuar para "hacer que los lugares de trabajo sean más seguros".