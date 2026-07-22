Un incendio forestal afecta desde la tarde del martes el paraje El Naranjo, en la sección Corocito del distrito municipal El Rubio, en el municipio de San José de las Matas, Santiago, donde brigadas de distintas instituciones mantienen intensas labores para controlar las llamas.

De acuerdo con las autoridades, el siniestro ha sido sofocado en un 50 % gracias al trabajo de brigadistas del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con el respaldo del Servicio Nacional de Protección Ambiental (Senpa) y comunitarios de la zona.

Los equipos trabajan, además, en las labores para evitar que el fuego se propague hacia otras áreas boscosas de la zona.

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Las autoridades explicaron que las operaciones se desarrollan en un terreno de difícil acceso, con abundante vegetación y una topografía accidentada, condiciones que han complicado las tareas de extinción.

Asimismo, indicaron que aún no ha sido posible establecer la extensión de la superficie afectada.

Durante la emergencia, seis jóvenes que realizaban senderismo quedaron momentáneamente rodeados por las llamas, aunque lograron salir ilesos.

El incendio también destruyó seis motocicletas de uso personal de bomberos forestales.

Hasta el momento, las autoridades no han determinado las causas que originaron el incendio forestal.