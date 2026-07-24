Volumen de las presas disminuye, pero se mantiene en niveles normales

Vista de la presa de Valdesia. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

El volumen de agua almacenado en los embalses de República Dominicana se situó este jueves 23 de julio en 1,526.72 millones de metros cúbicos (MMC), equivalentes al 75.63 % de la capacidad máxima nacional, informó el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi).

La capacidad conjunta de las presas monitoreadas alcanza los 2,018.63 MMC.

En comparación con el miércoles 22 de julio, cuando los embalses disponían de 1,534.44 MMC, las reservas registraron una reducción de 7.72 MMC, equivalente a un 0.50 %.

El Indrhi indicó que el porcentaje actual se considera normal debido a que el país se encuentra en la temporada ciclónica y algunas presas deben mantenerse dentro de niveles de regulación que les permitan recibir eventuales lluvias.

Las presas sujetas a estos niveles de regla son Tavera, Valdesia, Sabana Yegua, Monción y Montegrande. La regulación busca conservar suficiente capacidad para almacenar los aportes de agua que puedan generar los fenómenos atmosféricos durante el período.

Monción registra la mayor disponibilidad

Entre los principales embalses, la presa de Monción presenta el porcentaje más elevado de almacenamiento, con 317.26 MMC, equivalentes al 96.1 % de su capacidad máxima de 330.13 MMC. Su nivel se encuentra en 278.74 metros sobre el nivel del mar (msnm), frente a un máximo de 280 metros.

Le sigue Hatillo, que almacena 339.84 MMC, para un 90.7 % de su capacidad máxima de 374.88 MMC. El nivel de este embalse se sitúa en 85.18 msnm, mientras que su cota máxima es de 86.50 metros.

Valdesia dispone de 113.93 MMC, equivalentes al 87.5 % de su volumen máximo de 130.25 MMC. Su nivel actual es de 147.94 msnm, frente a un máximo de 150 metros.

La presa de Jigüey presenta un volumen de 100.14 MMC, lo que representa el 78.7 % de su capacidad máxima de 127.28 MMC. Su nivel se encuentra en 535.07 msnm.

Bao cuenta con 144.74 MMC, para un 77.1 % de su capacidad, mientras que Tavera registra 101.20 MMC, equivalentes al 76.8 %. Ambas se encuentran en un nivel de 322.11 msnm, frente a una cota máxima de 327.50 metros.

En tanto, Rincón dispone de 45.25 MMC, para un 76.2 % de su capacidad máxima de 59.40 MMC. Su nivel actual es de 119.42 msnm.

Sabaneta almacena 39.49 MMC, equivalentes al 70.5 % de su volumen máximo de 56.5 MMC, mientras que su nivel se sitúa en 637.79 msnm.

Montegrande, por debajo de la mitad

Los porcentajes más bajos corresponden a Sabana Yegua y Montegrande, ubicadas en la región sur.

Sabana Yegua registra 206.56 MMC, equivalentes al 60.4 % de su capacidad máxima de 341.84 MMC. Su nivel se encuentra en 387.32 msnm, frente a un máximo de 396.40 metros.

Montegrande, por su parte, dispone de 118.32 MMC, lo que representa el 49 % de su capacidad máxima de 241.67 MMC. El nivel del embalse se sitúa en 186.26 msnm, mientras que su cota máxima alcanza los 191.63 metros.