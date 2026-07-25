Proyecto de US$90 millones intervendrá la cuenca del río Yaque del Norte

La iniciativa, denominada Cuencas Hidrográficas y Comunidades Resilientes al Clima (CReW-RD), tendrá a la cuenca del río Yaque del Norte como uno de sus principales territorios de intervención. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Medio Ambiente informó que impulsa un proyecto que contempla una inversión estimada de 90 millones de dólares para restaurar ecosistemas estratégicos, fortalecer la resiliencia climática y promover soluciones basadas en la naturaleza en varias cuencas hidrográficas del país.

La iniciativa, denominada Cuencas Hidrográficas y Comunidades Resilientes al Clima (CReW-RD), tendrá a la cuenca del río Yaque del Norte como uno de sus principales territorios de intervención.

Según el Ministerio, se trata del primer proyecto financiado por el Fondo Verde para el Clima destinado exclusivamente a la República Dominicana.

La institución destacó el alcance de la iniciativa en el marco de la conmemoración del Día Nacional del Río Yaque del Norte, cuenca considerada esencial para el abastecimiento de agua, la producción agrícola, la generación hidroeléctrica y la conservación de la biodiversidad nacional.

El proyecto forma parte de una estrategia de largo plazo dirigida a garantizar la seguridad hídrica del país mediante la conservación y restauración de las principales cuencas hidrográficas.

Intervenciones en Yaque Norte

Las intervenciones estarán orientadas a recuperar ecosistemas, incrementar la capacidad de adaptación de las comunidades frente a los efectos del cambio climático y fortalecer la protección de los recursos naturales.

En la cuenca del Yaque del Norte, el Ministerio desarrolla acciones relacionadas con la gestión sostenible del agua, la conservación de los suelos, la recuperación de áreas degradadas y el fortalecimiento de la gobernanza ambiental.

Estas labores se ejecutan en coordinación con entidades estatales, gobiernos locales, productores, organizaciones comunitarias y organismos de cooperación internacional.

Entre las medidas promovidas por la institución figuran la recuperación de zonas de recarga hídrica y franjas ribereñas, la reforestación, la conservación de los suelos y la rehabilitación de tierras degradadas.

Estrategias y planes

También se incorporan acciones para proteger los cauces naturales, mejorar la infiltración del agua, reducir los procesos erosivos y recuperar los servicios ecosistémicos que sostienen la cuenca.

La estrategia incluye, además, el Plan Nacional de Cuencas Hidrográficas Prioritarias, el Plan Nacional de Reforestación y el Proyecto de Apoyo para la Implementación del Plan de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos, desarrollado junto al Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos.

Asimismo, el Ministerio ejecuta un proyecto de Adaptación basada en Ecosistemas, dirigido a incrementar la resiliencia de los ecosistemas y de las comunidades frente al cambio climático.

La institución señaló que la protección del Yaque del Norte comienza en los bosques que capturan el agua, los suelos que permiten su infiltración y las comunidades que contribuyen a conservarla.