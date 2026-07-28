Centro Atabey podrá verificar emisiones bajo esquema Corsia

Ángel David Taveras Difo, director ejecutivo del ODAC y Domingo Contreras, presidente de CI-ATABEY. ( FUENTE EXTERNA )

La Fundación Centro de Innovación Atabey (CI-Atabey) podrá verificar los Informes de Cancelación de Unidades de Emisiones correspondientes al Esquema de Compensación y Reducción de Carbono para la Aviación Internacional (CORSIA), tras la ampliación del alcance de la acreditación otorgada por el Organismo Dominicano de Acreditación (ODAC).

La extensión de la acreditación incorpora en la República Dominicana la capacidad técnica para verificar estos informes, vinculados con la iniciativa de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) orientada a reducir el impacto ambiental del transporte aéreo, señala un comunicado.

Con esta autorización, el Centro Atabey podrá acompañar de manera más completa el cumplimiento de los operadores aéreos sujetos al esquema CORSIA, además de contribuir a la credibilidad, trazabilidad y confianza de los procesos de compensación de emisiones.

El presidente de la Fundación Centro de Innovación Atabey, Domingo Contreras, afirmó que la ampliación también contribuirá al fortalecimiento de los mercados de carbono y al cumplimiento de los compromisos climáticos del país.

"Con esta ampliación podremos acompañar de manera más completa el cumplimiento de los operadores aéreos bajo el esquema CORSIA, fortaleciendo la credibilidad, la trazabilidad y la confianza en los procesos de compensación de emisiones", expresó Contreras.

Impacto en mercados

Agregó que esta capacidad permitirá que la República Dominicana continúe avanzando en la consolidación de mercados de carbono con mayor integridad.

Aunque actualmente el país no cuenta con operadores que realicen cancelaciones de unidades de emisiones bajo el esquema CORSIA, la ampliación de la acreditación permitirá prepararse anticipadamente para la implementación progresiva del mecanismo y para las oportunidades vinculadas con los mercados internacionales de carbono.

La extensión también crea condiciones para ofrecer servicios especializados desde la República Dominicana y reducir la necesidad de recurrir a organismos extranjeros para realizar este tipo de verificaciones.

Reacción oficial

De acuerdo con el ODAC, disponer de capacidades reconocidas internacionalmente contribuirá a fortalecer la confianza de las autoridades regulatorias, los organismos internacionales y los sectores productivos en los servicios nacionales relacionados con la sostenibilidad.

El director ejecutivo del ODAC, Ángel David Taveras Difo, consideró que el nuevo alcance representa un paso estratégico frente a las crecientes exigencias de los mercados internacionales.

"Esta acreditación refleja que el país continúa desarrollando las capacidades técnicas necesarias para responder a las exigencias de los mercados internacionales y avanzar hacia una economía más sostenible", manifestó.

Taveras Difo indicó que contar con competencias reconocidas en el exterior genera confianza, favorece la competitividad y abre nuevas oportunidades para el desarrollo nacional.

El ODAC es la entidad encargada de acreditar a los organismos de evaluación de la conformidad en la República Dominicana y de garantizar que laboratorios, organismos de inspección y entidades de certificación operen conforme a estándares internacionales de competencia.

La Fundación Centro de Innovación Atabey es una organización sin fines de lucro con más de 15 años de experiencia en la promoción de iniciativas relacionadas con el desarrollo sostenible, la economía verde y la protección del medio ambiente.