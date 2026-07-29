Alertan sobre expansión del pez "diablo rojo" en ríos y lagunas del país

Los especialistas aseguran que la apariencia de la especie y su popularidad en el comercio de peces ornamentales facilitan su distribución en la República Dominicana y en otros países. ( FUENTE EXTERNA )

Investigadores del Museo Nacional de Historia Natural y de la Universidad de Michigan, en Estados Unidos, hicieron un llamado de atención ante la expansión del "cíclido Midas", también conocido como "diablo rojo" (Amphilophus citrinellus), en ríos y lagunas del país, debido a su potencial impacto sobre especies que solo se encuentran en la República Dominicana y que están en peligro crítico.

La advertencia fue formulada en una nota científica publicada en una nueva edición de la revista Novitates Caribaea, del Museo Nacional de Historia Natural, en la que se documenta la expansión de la especie en varios puntos del país tras expediciones realizadas entre 2022 y 2024.

El documento detalla que el cíclido Midas, o diablo rojo, es nativo de Costa Rica y Nicaragua y pertenece al género Amphilophus, cuyos integrantes son conocidos por sus hábitos depredadores y agresivos, así como por ser altamente territoriales.

Agrega que existen reportes sobre la presencia de esta especie introducida en la laguna Bávaro, hogar del endémico Cyprinodon higuey; el río Jovero, en El Seibo; el manantial La Batea, en La Romana; el río Socoa, en Monte Plata; y la presa de Hatillo, en Sánchez Ramírez.

El levantamiento fue realizado por Patricia Torres-Pineda, Cristian Marte, Benjamin Nicholas, Francisco Paz y Hernán López-Fernández.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/30/whatsapp-image-2026-07-29-at-120327-pm-1-84179895.jpeg El pez suele tener un color naranja brillante. (MUSEO DE HISTORIA NATURAL.)

Impacto en la fauna nativa

La nota señala que durante 2023 y 2024 se realizaron muestreos en la laguna Bávaro con el objetivo de recolectar ejemplares de Cyprinodon higuey. Los investigadores explicaron que, pese a utilizar diversas artes de pesca, no fue posible capturar ni observar ejemplares de la especie local. Por el contrario, el levantamiento concluyó con la recolección de 152 ejemplares de diablo rojo.

"Debido a que Amphilophus citrinellus es una especie omnívora y se alimenta de organismos que incluyen peces de pequeño tamaño, como C. higuey, se considera indispensable conocer sus hábitos alimentarios en el país, principalmente en la laguna Bávaro", reseña la nota.

Los investigadores señalaron que, en el marco de sus estudios, realizaron disecciones del tracto digestivo de la especie exótica, pero no se evidenció la presencia de ejemplares nativos en los estómagos. "Sin embargo, es necesario realizar un estudio exhaustivo de la dieta de esta especie en sus distintos estados de desarrollo, considerando diferentes condiciones ambientales, temporales y espaciales", aclaran los especialistas.

El documento añade que, debido al gran número de ejemplares recolectados y observados en las localidades citadas, se ha determinado que la especie está establecida en el país.

Características

El cíclido Midas observado en la República Dominicana presenta un color naranja brillante, salvo algunos ejemplares que muestran una coloración pálida o blanca.

Los especialistas aseguran que la apariencia de la especie y su popularidad en el comercio de peces ornamentales facilitan su distribución en la República Dominicana y en otros países.

La nota detalla que, en localidades cercanas al río Jovero, en Miches, los residentes conocen al pez como "sonata", debido a sus características y abundancia.

El documento destaca que el Caribe constituye uno de los centros de biodiversidad más importantes del mundo, pero no está exento de amenazas como las especies exóticas invasoras o introducidas.

Los investigadores concluyeron que conocer la biología alimentaria y la identidad genética de A. citrinellus, así como dar seguimiento a su expansión en el país, "es necesario a fin de crear las capacidades requeridas para el control de esta y otras especies introducidas e invasoras que amenazan la fauna local de la República Dominicana".