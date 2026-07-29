Reportan control de incendio en el Parque Nacional Montaña La Humeadora

Bomberos forestales que trabajan en Valle de Dios, Parque Nacional Montaña La Humeadora. ( FUENTE EXTERNA )

Personal del Ministerio de Medio Ambiente informó este miércoles sobre el control de un incendio forestal detectado el domingo, que afecta una zona de bosque de pino y latifoliado conocida como Valle de Dios, dentro del Parque Nacional Montaña La Humeadora, en el municipio de Los Cacaos, provincia San Cristóbal.

La información fue ofrecida por el encargado del Programa Nacional de Gestión y Manejo del Fuego, Gerónimo Abreu, quien indicó que el incendio había sido controlado a comienzos de la semana, pero se reavivó ayer, martes.

Sobre las condiciones del área, el funcionario explicó: "En la zona hay cierta humedad, pero ahora todo está seco porque hace mucho que no llueve. Con las altas temperaturas y el bajo contenido de humedad en la atmósfera, el terreno se seca bastante. Todos los ecosistemas están deshidratados".

Agregó que a la zona se desplazaron 25 guardaparques y obreros de reforestación del Ministerio, además de 25 bomberos forestales procedentes de Azua y San Juan.

Consultado sobre el área afectada, Abreu indicó que las estimaciones de la superficie perjudicada han variado entre ayer, martes, y hoy, por lo que deben actualizarse.

De acuerdo con una medición realizada mediante el sistema Fire Information for Resource Management System (FIRMS), de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos (NASA), han resultado afectados 4,23 kilómetros cuadrados entre el lunes 27 y el miércoles 29 de julio, cuando se mantiene activo.

Incendio en el Valle del Tetero

El titular del Programa Nacional de Gestión y Manejo del Fuego informó que, además de atender este caso, los bomberos forestales trabajan para sofocar otro siniestro detectado en las inmediaciones del Valle del Tetero, en el Parque Nacional José del Carmen Ramírez, provincia San Juan.

Abreu sostuvo que este incendio fue provocado por una descarga eléctrica. Destacó que un equipo fue trasladado a la zona en un helicóptero de la Fuerza Aérea de República Dominicana. Añadió que se prevé concluir las labores de control durante el resto de la tarde.