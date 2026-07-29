Animales decomisados ponen bajo presión al Zoológico Nacional

El aumento de animales silvestres y exóticos decomisados por las autoridades ha convertido al Parque Zoológico Nacional en el principal centro de recepción y rehabilitación de estas especies, pero también en una instalación sometida a una presión creciente por la falta de espacio y los recursos limitados.

"Es una carga", reconoció a la agencia Associated Press (AP) Alfonso Ferreira, subdirector del Zoológico Nacional, al referirse a la cantidad y variedad de ejemplares que llegan al parque luego de ser rescatados de viviendas, hoteles o redes vinculadas al tráfico y la tenencia ilegal de fauna.

La información destaca que el parque recibe cocodrilos, flamencos, loros, periquitos y hasta tigres confiscados a personas acusadas de tenerlos ilegalmente. El incremento de los operativos amenaza con saturar sus instalaciones, debido a que muchos ejemplares requieren espacios individuales, atención veterinaria prolongada y dietas especializadas.

Animales confiscados

Las autoridades dominicanas decomisaron 188 animales durante el año pasado, frente a los 30 registrados en 2023. En lo que va de este año han sido incautados más de 8,900 ejemplares, aunque la mayoría corresponde a grillos y peces jóvenes que serían utilizados para alimentar otros animales, como los caballitos de mar.

Ferreira atribuyó parte del problema a la inclinación de algunas personas por convertir animales salvajes en mascotas. La práctica obliga al zoológico a asumir su cuidado cuando son recuperados por los organismos de control.

"Antes, solo recibíamos periquitos y loros. Ahora, la variedad de especies que llegan al parque es mucho mayor", explicó la veterinaria a la agencia Tatiana Carreño Pinto.

Entre los animales más rescatados, las autoridades del Zoodom mencionan los flamencos. Aunque se trata de una especie protegida y migratoria, suelen ser extraídos de su hábitat natural y vendidos a hoteles para ser utilizados como elementos decorativos en jardines . También hay cocodrilos.

Los representantes del parque explicaron que muchos de estos animales requieren ser aislados cuando son llevados a las instalaciones, lo que implica habilitar más espacios y disponer de más recursos.

El reportaje de AP acota que la presión para el Zoológico dominicano podría aumentar con el acuerdo mediante el cual el zoológico se prepara para recibir especies exóticas confiscadas en Puerto Rico, incluidos caimanes incautados a presuntos narcotraficantes.