Medio Ambiente intensifica vigilancia y operativos ante aumento de incendios forestales

La sierra de Bahoruco fue impactada por dos fuegos forestales. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales reforzó las acciones de prevención y respuesta ante el aumento de incendios forestales registrado en las últimas semanas, con una estrategia que incluye mayor vigilancia en zonas vulnerables, patrullajes preventivos y coordinación con instituciones civiles y militares.

La institución informó este jueves que encabezó dos reuniones de trabajo con organismos del Estado para fortalecer la capacidad de respuesta durante la actual temporada de prevención de incendios forestales, iniciada en febrero.

En el primer encuentro, realizado en el Ministerio de Defensa, participaron representantes de la Fuerza Aérea, el Ejército, la Armada, el Servicio Nacional de Protección Ambiental (Senpa), la Dirección General de Migración y el Ministerio de Medio Ambiente. La reunión estuvo enfocada en mejorar la coordinación operativa y las labores de inteligencia para prevenir incendios.

Posteriormente, Medio Ambiente sostuvo una segunda reunión con representantes de los ministerios de Defensa, Agricultura y Obras Públicas, además del Instituto Agrario Dominicano (IAD), el Banco Agrícola, RD Vial y representantes del sector forestal privado.

Acuerdos

Entre las medidas acordadas figuran el aumento de la vigilancia en las áreas de mayor riesgo, el reforzamiento de los patrullajes preventivos y de las investigaciones para identificar a las personas responsables de provocar incendios forestales.

También se dispuso fortalecer la aplicación de las sanciones contempladas en la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y remitir a la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales los casos en los que existan indicios de delitos ambientales.

El ministro de Medio Ambiente, Paíno Henríquez, afirmó que la mayoría de los incendios forestales registrados en el país son provocados por acciones humanas.

"Más del 90 % de los incendios forestales que atendemos tienen origen en la acción humana. No podemos normalizar esa realidad. Quien provoca un incendio forestal no solo destruye nuestros bosques; pone en riesgo las fuentes de agua, la biodiversidad y la seguridad de nuestros bomberos forestales", manifestó.

El funcionario aseguró que el Estado aplicará las sanciones administrativas y penales que correspondan a quienes sean identificados como responsables.

Incendios controlados

El Ministerio informó que los incendios registrados en Gajo Escondido, próximo al valle de El Tetero, en el Parque Nacional Armando Bermúdez; Sabana de San Juan, en San José de Ocoa; Corocito y Arroyo Jánico Arriba, en San José de las Matas; Limoncito, en el Parque Nacional Valle Nuevo; y El Portillo, en Las Terrenas, provincia Samaná, se encuentran bajo control.

En el caso de El Portillo, destacó que la rápida intervención del personal de Medio Ambiente y del Cuerpo de Bomberos de Las Terrenas evitó que las llamas se extendieran a otras áreas.

Mientras tanto, brigadas de bomberos forestales continúan realizando labores de liquidación, vigilancia y monitoreo en los demás focos para prevenir una posible reactivación del fuego.