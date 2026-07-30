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incendio forestal Parque Nacional José del Carmen Ramírez
incendio forestal Parque Nacional José del Carmen Ramírez

Reportan extinción de incendio forestal en valle del Tetero

El incendio en un área conocida como Gajo Escondido fue provocado por una descarga eléctrica

  • Paola Wisky - Twitter
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Reportan extinción de incendio forestal en valle del Tetero
Área donde se registró el incendio forestal. (FUENTE EXTERNA)

Un incendio forestal que desde el miércoles afectaba un área conocida como Gajo Escondido, próxima al valle de El Tetero, en el Parque Nacional José del Carmen Ramírez, fue extinguido este jueves, informó personal del Ministerio de Medio Ambiente.

El encargado del Programa Nacional de Gestión y Manejo del Fuego, Gerónimo Abreu, indicó que parte del personal permanecerá en la zona con fines preventivos.

El funcionario explicó que, debido al incendio, provocado por una descarga eléctrica, las autoridades suspendieron las visitas al Pico Duarte y al valle de El Tetero como medida de precaución para evitar exponer a los visitantes a posibles riesgos.

  • Tras la extinción del incendio, se reanudaron las visitas al área protegida. "Ya no hay riesgo vinculado al fuego", indicó.

El área protegida, que alberga el Pico Duarte, considerado el punto más alto de las Antillas, se encuentra en la vertiente sur de la cordillera Central. Limita al sur con las provincias de Azua y San Juan; al norte, con el Parque Nacional Armando Bermúdez; y al este, con Jarabacoa y Constanza. 

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Egresada de la UASD de la carrera de Comunicación Social, mención Periodismo. Ha participado como colaboradora en programas radiales y como periodista en El Nuevo Diario y Diario Libre.