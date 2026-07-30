Reportan extinción de incendio forestal en valle del Tetero

Un incendio forestal que desde el miércoles afectaba un área conocida como Gajo Escondido, próxima al valle de El Tetero, en el Parque Nacional José del Carmen Ramírez, fue extinguido este jueves, informó personal del Ministerio de Medio Ambiente.

El encargado del Programa Nacional de Gestión y Manejo del Fuego, Gerónimo Abreu, indicó que parte del personal permanecerá en la zona con fines preventivos.

El funcionario explicó que, debido al incendio, provocado por una descarga eléctrica, las autoridades suspendieron las visitas al Pico Duarte y al valle de El Tetero como medida de precaución para evitar exponer a los visitantes a posibles riesgos.

Tras la extinción del incendio, se reanudaron las visitas al área protegida. "Ya no hay riesgo vinculado al fuego", indicó.

El área protegida, que alberga el Pico Duarte, considerado el punto más alto de las Antillas, se encuentra en la vertiente sur de la cordillera Central. Limita al sur con las provincias de Azua y San Juan; al norte, con el Parque Nacional Armando Bermúdez; y al este, con Jarabacoa y Constanza.

Incendio en valle de Dios

Personal del Ministerio de Medio Ambiente informó el miércoles sobre el control de otro incendio forestal, detectado el domingo, que afectaba una zona de bosques de pinos y especies latifoliadas conocida como Valle de Dios, dentro del Parque Nacional Montaña La Humeadora, en el municipio de Los Cacaos, provincia de San Cristóbal.