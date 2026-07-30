Gobierno prohíbe quemas agrícolas sin autorización hasta el 31 de agosto

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales dispuso la prohibición temporal de las quemas agrícolas y de residuos sin autorización previa, como parte de las medidas para reducir el riesgo de incendios forestales durante la temporada de mayor vulnerabilidad.

La institución informó que la Resolución núm. 0030/2026 entró en vigencia este 30 de julio y permanecerá vigente hasta el 31 de agosto.

La disposición establece que toda quema de áreas agrícolas o de residuos deberá contar con la autorización del Ministerio de Medio Ambiente antes de su ejecución.

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La entidad aclaró que la medida es de carácter preventivo y no afecta las actividades que ya cuenten con los permisos correspondientes, entre ellas las contempladas en planes de manejo forestal, operaciones industriales y otros trabajos previamente autorizados.

La resolución forma parte de las acciones adoptadas por el ministerio para disminuir la incidencia de incendios forestales, en un período en el que las autoridades han reportado un aumento de estos eventos y atribuyen más del 90 % de los casos a la acción humana.

Medio Ambiente exhortó a productores agropecuarios, propietarios de terrenos y a la población en general a cumplir la disposición y abstenerse de realizar quemas sin el permiso correspondiente.

Asimismo, pidió reportar de inmediato a las autoridades cualquier columna de humo o indicio de incendio, con el fin de facilitar una respuesta oportuna y evitar la propagación del fuego.