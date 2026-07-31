Autoridades despliegan operativos para prevenir nuevos incendios forestales

Miembros del Senpa y otros organismos castrenses participan en operativos. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Medio Ambiente informó este viernes sobre el desarrollo de varios operativos en áreas protegidas que, en los últimos meses, han sido afectadas por incendios forestales.

Las intervenciones tienen como objetivo frenar las actividades ilícitas en esos espacios y prevenir acciones que incrementen el riesgo de nuevos siniestros, cuyo comportamiento este año ha sido descrito por las autoridades como "extremo".

A través de sus redes sociales, la institución mencionó entre las áreas intervenidas Yaquesillo y la ciénaga de Los Bermúdez, en el Parque Nacional Armando Bermúdez, así como Los Limones, Pilancón, El Cristal y El Naranjo, en el Parque Nacional Los Haitises.

Las intervenciones también abarcaron zonas como Las Mercedes, Los Arroyos y Los Brocosis, dentro del Parque Nacional Sierra de Bahoruco.

En el Parque Nacional Montaña La Humeadora se realizaron operativos en Rancho Arriba, en las inmediaciones del río Yuna y en Los Cacaos.

El Ministerio informó que, durante la primera fase del operativo, "varias personas fueron arrestadas en flagrante delito por presuntas violaciones de la legislación ambiental". En las imágenes publicadas por las autoridades se observa a personal de la Dirección General de Migración en vehículos utilizados para trasladar a las personas indocumentadas detenidas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/31/deten-dc6860cd.png Detenidos en el operativo. (FUENTE EXTERNA)

"Comportamiento extremo"

Al informar sobre el estado de dos incendios ocurridos recientemente en Valle El Tetero y Valle de Dios, el titular del Programa Nacional de Gestión y Manejo del Fuego, Gerónimo Abreu, indicó que el comportamiento de los incendios «está siendo extremo».

"Es increíble lo rápido que ha cambiado el panorama. Es decir, el comportamiento de los incendios está siendo extremo (y evoluciona) de manera exponencial", sostuvo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/31/whatsapp-image-2026-07-31-at-44113-pm-2-f2abf33e.jpeg Parte de los operativos desplegados. (FUENTE EXTERNA)

Ayer, jueves, durante dos reuniones de trabajo con organismos del Estado para fortalecer la capacidad de respuesta en la actual temporada de prevención de incendios forestales, el ministro Paíno Henríquez afirmó que la mayoría de los incendios forestales registrados en el país son provocados por acciones humanas.

"Más del 90 % de los incendios forestales que atendemos tienen su origen en la acción humana. No podemos normalizar esa realidad. Quien provoca un incendio forestal no solo destruye nuestros bosques, sino que también pone en riesgo las fuentes de agua, la biodiversidad y la seguridad de nuestros bomberos forestales", manifestó.

Las quemas agrícolas requerirán autorización

El Ministerio de Medio Ambiente dispuso la prohibición temporal de las quemas agrícolas y de residuos sin autorización previa, como parte de las medidas adoptadas para reducir el riesgo de incendios forestales durante la temporada de mayor vulnerabilidad.

La institución informó que la Resolución núm. 0030/2026 entró en vigor el 30 de julio y permanecerá vigente hasta el 31 de agosto.

La disposición establece que toda quema de áreas agrícolas o de residuos deberá contar con la autorización del Ministerio de Medio Ambiente antes de su ejecución.

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