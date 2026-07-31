Estudio advierte sobre deterioro irreversible de ecosistemas marinos dominicanos al 2036

Una colonia de Acropora palmata que sobrevivió a blanqueamiento masivo de corales de 2023. ( MARVIN DEL CID/ARCHIVO )

Los principales ecosistemas marinos de la República Dominicana alcanzarían, entre 2032 y 2036, un punto de degradación que haría poco probable su restauración. Estos son los resultados preliminares de una investigación presentada durante el Primer Foro Nacional de los Océanos.

El dato fue ofrecido por el investigador y economista Víctor Gómez Valenzuela durante un panel del evento, en el que dio detalles de un análisis que modeló qué pasaría con los arrecifes de coral, los manglares, los pastos marinos y las marismas, así como cuál sería su impacto económico y quiénes serían los sectores más afectados hacia 2040.

"Desarrollamos una simulación de Monte Carlo de más de 100,000 iteraciones para crear esos escenarios", indicó. El economista agregó que dicho escenario de degradación acelerada presenta pérdidas económicas que oscilan entre 102 millones y cerca de 300 millones de dólares al año.

Gómez indicó que los sectores más afectados serían el turismo, que recibe alrededor de 1,800 millones de dólares por los servicios ecosistémicos proporcionados por los cuatro ecosistemas, y las comunidades pesqueras.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/30/whatsapp-image-2026-07-30-at-50435-pm-1-04c14c8e.jpeg Participantes en el panel "capital natural como estrategia de desarrollo". (FUENTE EXTERNA ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/30/whatsapp-image-2026-07-30-at-50435-pm-3-e4db4166.jpeg Foro Nacional de los Océanos. (FUENTE EXTERNA ) ‹ >

El investigador expresó que los ecosistemas marinos ya siguen una trayectoria de degradación.

Los arrecifes están perdiendo complejidad estructural, mientras que los manglares enfrentan alteraciones en sus flujos de agua y una disminución de la biomasa. Los pastos marinos, por su parte, se ven afectados por la turbidez y la falta de luz, mientras que las marismas enfrentan dificultades para adaptarse al aumento del nivel del mar.

"La República Dominicana no solo está perdiendo ecosistemas, sino que también está descapitalizando una infraestructura natural. Los ecosistemas costeros son infraestructuras que requieren inversión en conservación y manejo", señaló.

El investigador añadió que estas infraestructuras naturales sostienen el turismo, la protección costera, la pesca y la estabilidad económica. "Conservar esta infraestructura natural no es una política ambiental, sino una política económica. Ese es el desafío que tenemos en el diseño de nuestros presupuestos públicos", sostuvo.

Más allá de la declaración de áreas protegidas

En su intervención, el ministro de Medio Ambiente, Paíno Henríquez, recordó que la República Dominicana se convirtió en el primer Estado insular del Caribe en superar la meta mundial de proteger al menos el 30 % de sus áreas marinas.

No obstante, reconoció que el principal desafío comienza después de declarar las áreas protegidas y consiste en gestionarlas de manera efectiva, fortalecer su gobernanza y garantizar que generen beneficios tanto para la biodiversidad como para las poblaciones.

Monitoreo ambiental y rol de las empresas

En tanto, el gerente del Programa de Conservación Marina de The Nature Conservancy, Aldo Croquer, explicó que el monitoreo ambiental ha evolucionado desde estudios puntuales y de corta duración hasta redes científicas con metodologías estandarizadas.

Entre los avances científicos, Jonathan Delance, gerente nacional del Programa 30x30, citó las investigaciones sobre mamíferos marinos realizadas durante los últimos tres años.

La gerente del Centro de Innovación Marina de la Fundación Grupo Puntacana, Ainhoa León, destacó el papel que puede desempeñar el sector turístico privado en el financiamiento de la conservación marina.

El Foro Nacional de los Océanos de la República Dominicana fue organizado por el Ministerio de Medio Ambiente, con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec).