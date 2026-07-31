Estudio alerta que la degradación de manglares podría costarle millones dólares al año al país

La investigación del INTEC destaca la importancia de conservar los manglares como una inversión en la resiliencia económica de República Dominicana ( ARCHIVO DIARIO LIBRE )

La degradación de los manglares podría exponer a la República Dominicana a un impacto económico de aproximadamente 75 millones dólares al año, debido a los efectos que tiene sobre el turismo y el crecimiento económico, esto según una investigación realizada por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC).

El estudio, titulado "Degradación de los manglares y dinámicas económicas impulsadas por el turismo en un pequeño Estado insular en desarrollo del Caribe: evidencia de un modelo VECM", fue publicado en la revista científica Ocean & Coastal Management.

La investigación, desarrollada por los doctores Víctor Gómez Valenzuela, Katerin Ramírez y Solhanlle Bonilla Duarte, analizó la evolución de la economía dominicana entre 1995 y 2023 mediante un Modelo de Corrección de Errores Vectoriales (VECM), utilizado para evaluar la relación entre el estado de los manglares, el producto interno bruto (PIB), la llegada de turistas y el desarrollo de la infraestructura hotelera.

Impacto económico

Los resultados indicaron que el deterioro de los manglares está asociado con reducciones en el crecimiento económico, la llegada de visitantes internacionales y el desarrollo de la infraestructura turística.

Además, los investigadores identificaron una relación de largo plazo entre la conservación de estos ecosistemas y el desempeño de la economía nacional altamente dependiente del turismo de enclave costero.

De acuerdo con los investigadores, la estimación de 75 millones de dólares se obtuvo al aplicar la elasticidad de largo plazo identificada por el modelo al valor de los servicios que generan los ecosistemas costero-marinos del país, calculados en unos 1,800 millones de dólares anuales.

Conservación necesaria

El doctor Gómez-Valenzuela, durante su participación en un panel del primer Foro Nacional de los Océanos, explicó que este monto representa el 20 % de los ingresos que "sostienen la industria turística dominicana" y el 1.8 % del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.

Los autores subrayan que esta cifra constituye una estimación conservadora, ya que no incorpora todos los beneficios que aportan los manglares, como la captura de carbono, la protección frente a huracanes, el apoyo a la pesca o la conservación de la biodiversidad.

Para comprender este hallazgo, los investigadores explican que los manglares funcionan como una infraestructura natural.

Sus raíces ayudan a reducir la erosión costera, amortiguan el impacto de tormentas, protegen playas y arrecifes, sirven de refugio para numerosas especies marinas y contribuyen a mantener los paisajes que sustentan buena parte del atractivo turístico del país.

Cuando estos ecosistemas se degradan, disminuyen también los beneficios ambientales que respaldan la actividad económica en las zonas costeras.

Explican que, un Estado insular como República Dominicana, altamente dependiente del turismo, la conservación y la restauración de los manglares y otros ecosistemas costero-marinos críticos como los arrecifes de coral, los pastos marinos o las marismas, debe considerarse únicamente como una medida ambiental, sino también como una inversión en resiliencia económica.

Ante estos hallazgos, el estudio recomienda incorporar el capital natural costero en las estrategias de desarrollo turístico y en las políticas públicas de ordenamiento territorial.

Entre las medidas propuestas figuran fortalecer la protección de los manglares, mejorar la planificación del crecimiento turístico y promover incentivos económicos para la conservación de estos ecosistemas.