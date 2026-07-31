¿Te imaginas un país donde las fundas del supermercado no duren siglos contaminando, sino que vuelvan a la tierra en cuestión de meses?

Esa es la visión que impulsa a Evony Duvergé Cedeño y Laura Michelle Cairo, ambos de 21 años, estudiantes de Biotecnología en la Universidad Tecnológica de Santo Domingo (Intec), y quienes junto a otra compañera crearon Plaxa Dominicana, un proyecto que busca transformar residuos agroindustriales en bioplástico biodegradable.

La idea nació de una inquietud cotidiana: el uso masivo de plásticos de un solo uso y su impacto ambiental. Evony explica que el proyecto surge tanto de una preocupación personal por reducir el consumo como del contexto legal que limita los plásticos desechables.

"Buscamos una alternativa a lo que serían los plásticos de un solo uso, como plásticos derivados del petróleo. Empezamos a investigar un proyecto que se pueda hacer en nuestro país y que nosotros tengamos el material para llevarlo a cabo", señala.

Plaxa Dominicana propone aprovechar desechos como bagazo de caña, melaza, cáscaras de frutas y otros residuos ricos en azúcares para producir ácido láctico mediante fermentación. Ese ácido láctico es la base del PLA (ácido poliláctico), un polímero de origen natural con el que se fabrican bioplásticos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/17/whatsapp-image-2026-06-17-at-123832-pm-2-f5948ad7.jpeg Bioplástico elaborado con derivados de la caña de azúcar. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/17/whatsapp-image-2026-06-17-at-123832-pm-1-e3af8d21.jpeg Bioplástico elaborado con derivados de la caña de azúcar, una propuesta desarrollada por jóvenes dominicanos para reducir el impacto ambiental de los plásticos de un solo uso. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

El proceso comienza con la recolección y pretratamiento de la materia prima. Luego, en un reactor biológico, microorganismos transforman los azúcares en ácido láctico, que posteriormente se purifica para convertirse en el polímero que dará forma a fundas, envases o vasos biodegradables.

De acuerdo con Evony, la provincia La Altagracia fue identificada como punto estratégico para el desarrollo del proyecto, debido a su alta producción de caña de azúcar, lo que garantizaría acceso constante a bagazo y melaza, subproductos que actualmente tienen bajo valor agregado.

Utilidad

Los jóvenes señalaron que el impacto de Plaxa sería "trascendental", debido a que permitiría eliminar totalmente el uso de plásticos. Explicaron que materiales como el foam y otros tipos de plásticos utilizados en la actualidad podrían ser sustituidos por este bioplástico.

El equipo precisó que el material puede emplearse tanto para bebidas frías como calientes, así como en la fabricación de envases tipo foam y fundas de supermercados, lo que permitiría reinventar el uso de los plásticos en el país.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/17/plaxa-dominicana-1jpg-191d9fe6.jpeg Evony Duvergé Cedeño y Laura Michelle Cairo, estudiantes de Biotecnología del Intec y cofundadoras de Plaxa Dominicana. (DIARIO LIBRE/ STEVEN CURIEL)

Principal ventaja del bioplástico

Entre las ventajas del bioplástico destacan su origen orgánico y su capacidad de degradación. A diferencia de los plásticos convencionales, que pueden tardar entre 500 y 700 años en descomponerse, el material propuesto podría degradarse en aproximadamente dos meses en condiciones controladas y en cerca de dos años en ambientes naturales.

El proyecto se encuentra en fase conceptual, aunque el equipo ya ha realizado estimaciones preliminares de costos. Si bien el bioplástico puede ser más costoso que el convencional, la diferencia no es significativa y podría equilibrarse con las regulaciones que encarecen el uso de plásticos tradicionales y con los beneficios ambientales a largo plazo.

Para continuar con su realidad, los jóvenes buscan alianzas con industrias agroalimentarias que suministren residuos y con empresas plastificadoras capaces de moldear el material final.

Plaxa Dominicana obtuvo el primer lugar en la categoría "Idea Conceptual" del concurso República de Ideas, recibiendo un premio de 25,000 dólares, fondos que planean destinar a investigación, validación técnica y estructuración de un modelo de negocio escalable.

Más que un proyecto, Plaxa aspira a convertirse en una alternativa industrial sostenible. "No se trata solo de crear un plástico diferente, sino de cambiar la manera en que producimos y consumimos", afirman sus creadores, convencidos de que la biotecnología puede ser clave para un futuro más limpio.