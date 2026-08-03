Sismo de magnitud 4.8 en el noreste del país no deja víctimas ni daños materiales

República Dominicana se encuentra en una zona de alta actividad sísmica. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

El sismo de magnitud 4.8 registrado la madrugada de este lunes al sur del municipio de Sánchez, provincia Samaná, no dejó víctimas ni daños materiales, según informaciones preliminares ofrecidas por la Defensa Civil.

La Dirección de Comunicaciones de la institución informó a Diario Libre que, pasadas las 9:00 de la mañana, no se habían recibido reportes de incidentes o afectaciones relacionados con el movimiento telúrico.

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), el temblor ocurrió a las 5:01:21 UTC, equivalente a la 1:01 de la madrugada, hora de la República Dominicana. Su epicentro se ubicó a 10 kilómetros al sur del municipio de Sánchez, en las coordenadas 19.131° de latitud norte y 69.630° de longitud oeste.

Así lo confirmó el Instituto Sismológico Universitario de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), que señaló que el movimiento telúrico alcanzó una magnitud preliminar de 4.9, una ligera diferencia con la medición del USGS, algo habitual en los primeros reportes de actividad sísmica.

Profundidad sentida

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, el sismo tuvo una profundidad de 6.7 kilómetros, considerada superficial, una característica que suele favorecer que el movimiento sea percibido con mayor intensidad en las zonas cercanas al epicentro.

Se recuerda que la República Dominicana se encuentra en una región de alta actividad sísmica debido a la interacción de las placas tectónicas del Caribe y Norteamérica. Por esa razón, los movimientos telúricos de baja y moderada magnitud son relativamente frecuentes en el territorio nacional.