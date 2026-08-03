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sismo magnitud 4.8 Sánchez
sismo magnitud 4.8 Sánchez

Sismo de magnitud 4.8 en Sánchez sacude el noreste del país

El sismo ocurrió a las 1:01 de la madrugada, hora local, y tuvo un epicentro a 10 kilómetros al sur de Sánchez

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    Sismo de magnitud 4.8 en Sánchez sacude el noreste del país
    De acuerdo con el reporte del organismo, el movimiento telúrico ocurrió a las 5:01:21 UTC (1:01 de la madrugada, hora de la República Dominicana), con epicentro ubicado 10 kilómetros al sur de Sánchez, en las coordenadas 19.131° de latitud norte y 69.630° de longitud oeste. (DIARIO LIBRE)

    Un sismo de magnitud 4.8 se registró la madrugada de este lunes al sur del municipio de Sánchez, en la provincia Samaná, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

    De acuerdo con el reporte del organismo, el movimiento telúrico ocurrió a las 5:01:21 UTC (1:01 de la madrugada, hora de la República Dominicana), con epicentro ubicado 10 kilómetros al sur de Sánchez, en las coordenadas 19.131° de latitud norte y 69.630° de longitud oeste.

    El Instituto Sismológico Universitario de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), confirmó el movimiento telúrico ocurrido a la 1:01 de la madrugada de este domingo 3 de agosto —05:01:19 UTC— e indica que alcanzó una magnitud preliminar de 4.9.

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    Infografía

    El USGS indicó que el temblor tuvo una profundidad de 6.7 kilómetros, considerada superficial, por lo que pudo sentirse con mayor intensidad en localidades cercanas al epicentro.

    Hasta el momento, las autoridades dominicanas no han informado sobre personas heridas, daños materiales ni otras incidencias relacionadas con el evento sísmico.

    La República Dominicana se encuentra en una zona de alta actividad sísmica debido a la interacción entre las placas tectónicas del Caribe y Norteamérica, por lo que los movimientos telúricos de baja y moderada magnitud son relativamente frecuentes.

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