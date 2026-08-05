Empresa apela fallo que paralizó exploración minera en la Cordillera Septentrional

Integrantes del movimiento ambiental Unidos Somos Más durante una rueda de prensa en la que abordaron la apelación de la sentencia ( ANEUDY TAVÁREZ )

El movimiento ambiental Unidos Somos Más, que se opone a la exploración minera en la Cordillera Septentrional, informó que la empresa Vertrixi Holding SRL apeló por ante el Tribunal Constitucional la sentencia que ordenó la paralización del proyecto "Cobre El Hoyazo I".

El recurso fue dado a conocer por miembros del colectivo durante una rueda de prensa.

El sacerdote católico Ramón "Nino" Ramos, quien fungió como vocero del movimiento, explicó que el conflicto judicial continuaba debido a que la empresa recurrió la decisión emitida por la Presidencia de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del distrito judicial de Santiago, que acogió un recurso de amparo y ordenó suspender los trabajos de exploración.

El tribunal consideró que la autorización otorgada mediante una resolución del Ministerio de Energía y Minas afectaba áreas vinculadas al entorno del Pico Diego de Ocampo, declarado Monumento Natural.

En consecuencia, la sala dispuso la paralización de las labores de exploración de oro, plata, cobre y otros metales contempladas en el proyecto "Cobre El Hoyazo I".

"Tan pronto la justicia paralizó sus trabajos, ellos apelaron. Eso demuestra que tienen interés en continuar explorando la cordillera", manifestó Ramos.

El religioso explicó que el movimiento esperará la decisión sobre el recurso de apelación.

Advirtió que, si el tribunal falla a favor de la empresa, convocarán nuevamente a movilizaciones en Santiago y otras provincias del país.

"Si el tribunal falla a favor de la empresa, nos verán de nuevo en las calles en cuestión de días", expresó.

Gobierno da garantías

Durante el encuentro con representantes de los medios de comunicación, los integrantes del movimiento presentaron un documento remitido por el Ministerio de Energía y Minas en el que, según explicaron, el Gobierno deja por escrito su compromiso de no autorizar trabajos de exploración ni de explotación minera en esa zona.

Los ambientalistas señalaron que la entrega de la comunicación oficial representa un avance, ya que durante meses habían solicitado un documento que respaldara el compromiso expresado públicamente por las autoridades de que no se permitiría la explotación minera en la Cordillera Septentrional.

No obstante, aclararon que mantendrán la vigilancia sobre el proceso judicial hasta que la apelación sea decidida de manera definitiva.

Autopista del Ámbar

Durante la rueda de prensa, el también sacerdote católico Juan Luis Díaz Bonilla se refirió al proyecto de la Autopista del Ámbar.

Aseguró que no se opone al desarrollo de Puerto Plata y Santiago, pero insistió en que cualquier iniciativa que pueda impactar la Cordillera Septentrional debe estar precedida por un estudio de impacto ambiental elaborado con la participación de la Academia de Ciencias y especialistas en la materia.

Asimismo, afirmó que la protección de las fuentes de agua y de las áreas de alto valor ecológico debe prevalecer en cualquier decisión relacionada con proyectos de infraestructura o de explotación de recursos naturales.