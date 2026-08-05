Rescatan en Colombia a un hipopótamo bebé de la colonia de Escobar

Las autoridades rescataron a un hipopótamo bebé que fue hallado por pescadores a orillas de un río en el noroeste de Colombia con signos de desnutrición, informó el martes la corporación ambiental de la zona.

En Colombia hay unos 200 hipopótamos invasores en áreas naturales, según el Ministerio de Ambiente. Todos son descendientes de una colonia que el abatido barón de la cocaína Pablo Escobar llevó a su emblemática hacienda Nápoles, en el departamento de Antioquia.

El pequeño hipopótamo fue encontrado sin su madre por pescadores en una zona rural del municipio de Puerto Nare en Antioquia, sobre la orilla del río y escondido entre arbustos, dijo en una declaración Javier Valencia, director de la Corporación Autónoma Regional de la zona.

Veterinarios lo atendieron por "un avanzado cuadro de deshidratación y desnutrición", señala un comunicado.

Luego de ser estabilizado, el animal fue trasladado a un santuario de hipopótamos en la hacienda Nápoles, que hoy en día es un parque temático.

Escobar importó cuatro hipopótamos en la década de 1980 para su zoológico personal en la hacienda.

Medidas gubernamentales

Tras la muerte en 1993 del líder del cartel de Medellín, los animales escaparon y se establecieron en las riberas del río Magdalena, donde han alterado el ecosistema y atacado a pobladores.

Hoy son una especie invasora y desestabilizan los ecosistemas autóctonos, por lo que el gobierno aprobó este año un plan para sacrificar a cerca de 80, tras intentos fallidos por frenar su reproducción mediante esterilizaciones.

Es la colonia de hipopótamos más grande fuera de África.

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