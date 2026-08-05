Medio Ambiente impulsa piloto para modernizar la refrigeración comercial

Misión técnica internacional coordinada por la ONUDI. ( FOTO DISTRIBUIDA POR EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE )

El Ministerio de Medio Ambiente informó este miércoles que implementa un proyecto piloto para comprobar cuánto pueden reducirse el consumo eléctrico y el impacto climático de los sistemas de refrigeración y climatización utilizados en hoteles y supermercados de la República Dominicana.

La iniciativa contempla la sustitución de equipos de aire acondicionado obsoletos en tres hoteles, la optimización de los sistemas de refrigeración de dos supermercados y la capacitación de técnicos para medir los resultados de las intervenciones.

El proyecto es ejecutado a través del Programa Nacional de Ozono (PRONAOZ), con apoyo técnico y financiero de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).

Su implementación responde al elevado peso que tienen los sistemas de refrigeración y climatización en el consumo energético de estos establecimientos. En hoteles y supermercados, estos equipos representan entre el 20 % y el 55 % de toda la electricidad utilizada.

Además, más del 90 % de los equipos actualmente en operación emplean hidrofluorocarbonos (HFC), refrigerantes con un alto potencial de calentamiento atmosférico.

Ante este escenario, el proyecto busca generar casos demostrativos que permitan determinar los ahorros energéticos, los costos y la viabilidad de sustituir tecnologías convencionales por sistemas más eficientes y de menor impacto ambiental.

Los resultados servirán como evidencia técnica para fortalecer las normativas nacionales, orientar futuras inversiones y promover la aplicación de estas soluciones en otros establecimientos de los sectores turístico y comercial.

Sustituirán 30 equipos en hoteles

Una de las principales intervenciones consiste en sustituir 30 equipos de aire acondicionado que utilizan refrigerante R-410A en tres hoteles del país.

Estos serán reemplazados por sistemas inverter de alta eficiencia que operan con R-290, un refrigerante compuesto por propano.

Las autoridades estiman que el cambio podría reducir el consumo energético de los equipos entre un 25 % y un 30 %. La inversión realizada podría recuperarse mediante los ahorros obtenidos en un período de entre tres y cinco años.

El propósito es documentar el desempeño de los nuevos sistemas y crear experiencias que puedan ser replicadas en otros hoteles de la República Dominicana.

Como parte de los preparativos, entre el 27 y el 31 de julio de 2026 una misión técnica internacional coordinada por la ONUDI visitó instalaciones hoteleras para realizar diagnósticos preliminares.

Durante las evaluaciones se identificaron oportunidades de ahorro energético y se analizó cuáles establecimientos podrían incorporarse a las auditorías especializadas y a las intervenciones piloto.

Mejoras en dos supermercados

El proyecto también contempla trabajar con dos supermercados para optimizar el funcionamiento de sus sistemas de refrigeración.

Las acciones incluirán la instalación de controles multizona y cortinas de aire, así como la aplicación de programas de mantenimiento preventivo.

Estas medidas estarán dirigidas a mejorar la eficiencia operativa y reducir las pérdidas de refrigerante, que pueden aumentar los costos de funcionamiento y contribuir al calentamiento atmosférico.

Normas y medición de resultados

Otro componente de la iniciativa será la elaboración de una hoja de ruta para establecer normas mínimas de eficiencia energética para determinados equipos vendidos o utilizados en el país.

El trabajo, liderado por el PNUMA, incluirá un mapa nacional del consumo energético y propuestas regulatorias para acondicionadores de aire tipo split sin ductos, con una capacidad de hasta 18 kilovatios, y refrigeradores domésticos de hasta 850 litros.

Para comprobar los resultados de las intervenciones, también será fortalecido el centro de formación del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP).

El centro recibirá equipos especializados y serán capacitados 30 técnicos e ingenieros en el estándar internacional ISO 50015, utilizado para medir y verificar el desempeño energético.

Durante la misión técnica de finales de julio, representantes del proyecto se reunieron con el INFOTEP y con la Asociación de Técnicos de Refrigeración para coordinar acciones de capacitación y certificación vinculadas con las nuevas tecnologías.

Compromiso de reducir los HFC

La iniciativa forma parte de las medidas adoptadas por la República Dominicana para disminuir el uso de refrigerantes que contribuyen al calentamiento global.

El país asumió el compromiso de reducir en un 10 % el consumo de HFC para 2029 y mantiene, desde enero de 2024, un sistema de cuotas para controlar su importación.

Además de las intervenciones en hoteles y supermercados, el proyecto contempla elaborar guías técnicas, divulgar buenas prácticas y compartir los resultados de los casos piloto.

Con estas acciones, las autoridades buscan demostrar que la modernización de los sistemas de refrigeración puede disminuir el consumo eléctrico, reducir las emisiones asociadas a los refrigerantes y generar ahorros económicos para los establecimientos.