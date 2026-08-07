Investigación de la Pucmm encuentra bajo riesgo por metales en playas turísticas

La doctora Jenny Gómez Ávila muestra los resultados del estudio realizado por la Pucmm. ( FOTO CEDIDA POR LA PUCMM. )

Un estudio preliminar de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm) identificó un bajo riesgo ecológico asociado a la presencia de metales pesados en las arenas de playas urbanas de Punta Cana y Las Terrenas, aunque sus investigadores recomendaron mantener un monitoreo continúo debido al crecimiento de la actividad turística en ambas zonas.

La investigación, titulada "Evaluación de los niveles de metales en arenas de playas urbanas de Las Terrenas y Punta Cana, República Dominicana", fue presentada por la doctora Jenny Gómez Ávila, quien explicó que se trata de una primera aproximación para determinar las concentraciones de hierro, níquel, cobre y plomo en estas dos importantes zonas costeras.

"Hasta la fecha no se había estudiado la concentración de los metales en las arenas de estas dos regiones. El objetivo del trabajo fue determinar las concentraciones de hierro, níquel, cobre y plomo, evaluar los factores de enriquecimiento y compararlos con las normas de calidad de sedimentos de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA)", explicó Gómez Ávila.

En el proyecto también participaron los investigadores Carolina Campagna Sánchez, Ramón Delanoy, Gabriela Grad, Edgardo Bonzi y Jorge Torres-Díaz.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/07/whatsapp-image-2026-08-07-at-124331-pm-c99d2754.jpeg La doctora Jenny Gómez Ávila. (PUCMM)

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Zinc presenta mayor variabilidad

Para la investigación fueron recolectadas muestras en cinco playas de Punta Cana y cinco de Las Terrenas durante diciembre de 2024. El objetivo fue comparar zonas de alta actividad turística con otras de menor influencia antropogénica.

Las muestras fueron procesadas mediante espectrometría de fluorescencia de rayos X para determinar las concentraciones de los metales presentes.

Entre los principales resultados, el estudio encontró que los niveles de níquel y cobre fueron relativamente constantes en los sitios analizados, mientras que el zinc presentó una mayor variabilidad.

Las concentraciones más elevadas de zinc fueron registradas en Bahía del Cortecito y playa Blanca, lo que podría estar asociado a actividades humanas como descargas de aguas residuales, mantenimiento hotelero y escorrentías urbanas.

En cuanto al plomo, sus niveles se mantuvieron bajos, incluso por debajo de los valores naturales de referencia.

"En el caso del zinc fue altamente variable y pudiera estar relacionado con fuentes antropogénicas, aguas residuales, entre otros factores. En el caso del plomo, estuvo incluso por debajo de los niveles de concentración de fondo", indicó Gómez Ávila.

Al comparar los resultados con las directrices de calidad de sedimentos de la EPA, la investigadora explicó que los valores de cobre y níquel superan los niveles mínimos en los que podrían producirse efectos biológicos, pero permanecen por debajo de los niveles considerados de efecto probable, lo que reduce la posibilidad de impactos ambientales significativos.

El análisis del factor de enriquecimiento mostró una contaminación moderada por níquel, un enriquecimiento severo en algunos puntos para el cobre y un enriquecimiento de moderado a severo para el zinc. Punta Cana presentó los mayores niveles en comparación con Las Terrenas.

Aunque los resultados actuales indican un bajo riesgo ecológico, la investigadora recomendó ampliar el estudio a otros metales potencialmente tóxicos, realizar muestreos en diferentes épocas del año y establecer un monitoreo permanente que permita determinar la relación entre el crecimiento de la actividad turística y los posibles niveles de contaminación.

"Las implicaciones incluyen un bajo riesgo ecológico. Las recomendaciones son monitorear regularmente estos sitios, ampliar el estudio a otros metales y realizar muestreos en diferentes estaciones para correlacionar el crecimiento de la actividad turística con posibles niveles de contaminación, no con la finalidad de reducir el turismo, sino de tomar medidas preventivas para evitar la contaminación", concluyó Gómez Ávila.