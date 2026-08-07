Detenciones por delitos ambientales superan las 7,600 entre enero y julio

El Senpa ejecutó 36,512 operaciones entre enero y julio de este año. ( FUENTE EXTERNA )

Un total de 7,685 personas fueron detenidas por infracciones ambientales entre enero y julio de 2026 durante los operativos realizados por el Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA), más del doble de las 3,136 registradas en igual período del año pasado, informó este viernes el Ministerio de Medio Ambiente.

Las cifras forman parte de los resultados de las acciones de vigilancia desarrolladas por la institución durante los primeros siete meses del año, período en el que también fueron retenidos 2,332 vehículos, frente a los 1,433 contabilizados entre enero y julio de 2025.

El incremento de las detenciones estuvo acompañado por una mayor cantidad de operaciones de vigilancia ambiental. Según los datos suministrados, el SENPA ejecutó 36,512 operaciones entre enero y julio de este año, mientras que en el mismo período de 2025 realizó 23,534.

Más de 3,700 detenidos en áreas protegidas

Una parte importante de las detenciones se produjo dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), detalla un comunicado.

Entre enero y julio de 2026, unas 3,716 personas fueron detenidas por infracciones ambientales en estos espacios, una cifra que supera ampliamente las 513 registradas durante igual período del año anterior.

En esos siete meses, el SENPA desarrolló 1,962 operativos en áreas protegidas, frente a los 1,293 realizados entre enero y julio de 2025. También aumentó de 46 a 264 la cantidad de vehículos retenidos.

La institución mantiene vigilancia en estos espacios para prevenir ocupaciones ilegales, tala, incendios forestales, extracción ilícita de recursos naturales y otras actividades que puedan afectar los ecosistemas.

Extranjeros entregados a Migración

Durante los operativos ambientales, el SENPA también detectó extranjeros en condición migratoria irregular. Entre enero y julio de este año fueron entregadas 5,213 personas a la Dirección General de Migración, frente a las 1,292 registradas durante el mismo período de 2025.

El SENPA atribuyó el incremento de sus resultados al fortalecimiento de sus capacidades operativas, mediante mejoras en movilidad, equipamiento y apoyo logístico.

El ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Paíno Henríquez, sostuvo que el fortalecimiento de la institución permite una respuesta más oportuna frente a los delitos ambientales y una mayor protección de bosques, ríos, áreas protegidas y otros recursos naturales.

Por su parte, el director del SENPA, general de brigada Ángel Camacho Ubiera, indicó que los resultados responden al compromiso del personal y al incremento de las capacidades operativas de la institución.

El SENPA es un organismo especializado dependiente del Ministerio de Defensa que trabaja en apoyo al Ministerio de Medio Ambiente y a la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente en labores de vigilancia, inspección y control ambiental.