La Digecac anuncia su primer Festival de Plantas

Será el primer Festival de Plantas 2026 de la entidad. ( CEDIDA POR DIGECAC )

La Dirección General de Embellecimiento de Carreteras y Avenidas de Circunvalación (Digecac) realizará este viernes 21 y sábado 22 de agosto su primer Festival de Plantas 2026, una iniciativa que combinará educación ambiental, actividades familiares y la entrega gratuita de miles de plantas ornamentales.

El festival se desarrollará de 9:00 de la mañana a 5:30 de la tarde, en la sede de la Digecac, ubicada en la carretera Mella, kilómetro 9½, Santo Domingo Este. La entrada será gratuita.

Uno de los principales atractivos será la distribución de más de 5,000 plantas ornamentales. Cada visitante podrá recibir dos plantas y tendrá acceso, además, a una tercera especie especial, según informó la institución.

La jornada también permitirá a los asistentes conocer el trabajo que se realiza en los viveros de la Digecac mediante recorridos guiados, en los que podrán observar el proceso de producción de las plantas utilizadas para embellecer carreteras, avenidas y otros espacios públicos del país.

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Otro de los espacios habilitados será el orquidiario institucional, donde especialistas orientarán a los visitantes sobre el cultivo y cuidado de orquídeas y suculentas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/10/whatsapp-image-2026-08-07-at-105240-am1-872a3ddc.jpeg La actividad será de 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde. (CEDIDA POR DIGECAC.)

Actividades educativas y familiares

El programa contempla charlas y talleres impartidos por especialistas de diferentes instituciones públicas, con temas relacionados con la conservación ambiental y el cuidado de las plantas.

El Acuario Nacional participará con una exhibición de especies marinas, además de huevos y caparazones de tortugas.

Mientras que el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) contará con un espacio interactivo para explicar la relación entre los fenómenos meteorológicos y el medio ambiente. También exhibirá algunos de los equipos utilizados para el monitoreo del clima.

La agenda incluye, además, presentaciones culturales, música ambiental, recorridos educativos y un área gastronómica para la venta de alimentos y refrigerios.

La actividad cuenta con el respaldo del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA), el Ministerio de Agricultura, la Alcaldía de Santo Domingo Este y los Comedores Económicos, entre otras instituciones.

Con el festival, la Digecac busca promover una mayor conciencia sobre la protección de los recursos naturales y fomentar una cultura de cuidado de las áreas verdes y el medio ambiente.

La institución invitó a las familias a participar en las actividades y aprovechar la oportunidad para conocer más sobre las plantas ornamentales y su importancia en el entorno urbano.