Incendio en vertedero de Espaillat afecta varias comunidades y extiende humareda hasta Santiago

Humareda provocada por el incendio que afecta desde la tarde del domingo el vertedero de Higüerito, en la provincia Espaillat ( ANEUDY TAVÁREZ )

Un incendio registrado desde la tarde de ayer domingo en el vertedero del distrito municipal de Higüerito, provincia Espaillat, afecta a varias comunidades de la zona debido a la humareda generada por la quema de desechos.

El fuego comenzó alrededor de las 3:00 de la tarde y, de acuerdo con residentes y autoridades, varias unidades de los bomberos y equipos del Sistema 911 trabajan para controlar las llamas.

El director del distrito municipal de Higüerito, Danny Pérez, informó que el incendio se encuentra controlado, aunque continúan las labores para sofocar completamente los focos que permanecen activos y evitar que el fuego se extienda.

El director destacó la colaboración de los cuerpos de bomberos de Moca, San Víctor, Juan López y otras comunidades, cuyos miembros se han integrado a las labores desde la tarde del domingo.

La situación ha provocado una intensa humareda que, además de afectar a Higüerito, se ha extendido hacia comunidades como La Ortega, Puñal, Licey al Medio y sectores próximos al Aeropuerto Internacional del Cibao.

El humo también ha sido percibido en distintos puntos del municipio de Santiago de los Caballeros.

Las autoridades distritales investigan si el fuego fue provocado de manera intencional.

"Estamos investigando si hubo manos criminales que hicieron esto", manifestó el director al referirse al origen del siniestro.

Otros fuegos

En los últimos días, al menos cuatro vertederos de distintas comunidades de la región Norte del país han sido afectados por incendios, generando preocupación por la humareda y sus posibles efectos en la población.

Además del vertedero de El Higüerito, en la provincia Espaillat, también se han reportado incendios en vertederos de Fantino, Sánchez Ramírez, así como en Sabana Iglesia y La Canela, en la provincia Santiago.