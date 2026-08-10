La temporada ciclónica se activa: autoridades dan seguimiento a tres zonas de disturbios

El aumento de sistemas bajo observación coincide así con la entrada del Atlántico en el tramo de la temporada en el que suelen formarse más tormentas y huracanes. ( IMAGEN DEL CENTRO NACIONAL DE HURACANES DE ESTADOS UNIDOS. )

La temporada ciclónica del Atlántico comienza a mostrar señales de mayor actividad justo cuando se aproxima su período climatológicamente más intenso, con tres zonas bajo vigilancia este lunes 10 de agosto, incluida una con 60 % de probabilidad de desarrollo durante los próximos siete días.

Aunque la temporada comienza oficialmente el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre, la actividad ciclónica aumenta históricamente a partir de mediados de agosto y alcanza su punto máximo alrededor del 10 de septiembre, según la climatología del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés).

En su reporte de este lunes 10 de agosto, el Instituto Dominicano de Meteorología indicó que vigila las tres zonas de disturbios.

El aumento de sistemas bajo observación coincide así con la entrada del Atlántico en el tramo de la temporada en el que suelen formarse más tormentas y huracanes.

De acuerdo con el boletín de las 2:00 de la madrugada de este lunes, el sistema con mayores posibilidades de organización corresponde a una pequeña área de baja presión localizada a varios cientos de millas al sur de las islas de Cabo Verde.

Sistema con mayor probabilidad

La zona genera aguaceros y tormentas eléctricas desorganizadas y se espera que, mientras avanza lentamente hacia el oeste, se fusione dentro de un par de días con una onda tropical que actualmente se encuentra sobre África occidental.

Las condiciones ambientales podrían tornarse más favorables para su organización a mediados de semana y el NHC considera que una depresión tropical podría formarse durante la segunda mitad de esta semana mientras el sistema avanza hacia el oeste u oeste-noroeste por el Atlántico tropical central.

Su probabilidad de formación es de 20 % durante las próximas 48 horas y aumenta a 60 % durante los próximos siete días.

Otras ondas en el Atlántico

Otra onda avanza hacia las Antillas.

El NHC también sigue una amplia zona de lluvias y tormentas eléctricas asociada con una onda tropical localizada aproximadamente a mitad de camino entre la costa occidental de África y las Antillas Menores.

El sistema se mueve rápidamente hacia el oeste por el Atlántico tropical central y podría experimentar algún desarrollo gradual hasta mediados de semana.

Sin embargo, los vientos en los niveles superiores de la atmósfera podrían tornarse menos favorables para su desarrollo hacia finales de la semana, cuando la onda se acerque a las Antillas Menores. Su probabilidad de formación se mantiene en 10 % tanto durante las próximas 48 horas como en siete días.

Un tercer sistema es vigilado al norte de Bermudas. Se trata de una zona de baja presión que genera lluvias y tormentas eléctricas desorganizadas y que presenta una probabilidad de formación de 10 %. El NHC prevé que alcance aguas más frías posteriormente, lo que limitaría sus posibilidades de desarrollo después del miércoles.

Pronósticos de la NOAA

Agosto, septiembre y octubre concentran la atención.

La activación de varias zonas ocurre pese a que la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) mantiene para 2026 su pronóstico de una temporada ciclónica por debajo de lo normal.

En su actualización del 6 de agosto, la NOAA estimó una probabilidad de 75 % de que la temporada termine por debajo de lo normal y proyectó entre siete y 13 tormentas con nombre, de dos a seis huracanes y entre cero y dos huracanes de gran intensidad. Hasta ese momento se habían formado dos tormentas con nombre, Arthur y Bertha.

Sin embargo, la propia NOAA advierte que la mayor parte de la actividad prevista para este año debe concentrarse entre agosto, septiembre y octubre.

La climatología del NHC refuerza ese escenario: en una temporada promedio, el primer huracán suele aparecer entre principios y mediados de agosto, mientras el primer huracán de gran intensidad tiende a formarse entre finales de agosto y principios de septiembre.