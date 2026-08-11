El Centro Nacional de Huracanes eleva a 70 % la probabilidad de un ciclón en el Atlántico

El sistema que mantiene bajo vigilancia a los organismos meteorológicos se encuentra al suroeste de las islas de Cabo Verde. ( IMAGEN DEL CENTRO NACIONAL DE HURACANES DE LOS ESTADOS UNIDOS )

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés) elevó a 70 % la probabilidad de formación ciclónica durante los próximos siete días de un área de baja presión que se desplaza por el Atlántico tropical central, en momentos en que tres sistemas permanecen bajo vigilancia en la cuenca atlántica.

En su boletín de las 2:00 de la madrugada de este martes 11 de agosto, el NHC indicó que el sistema de mayor interés se encontraba aproximadamente 500 millas —unos 805 kilómetros— al suroeste de las islas de Cabo Verde.

Aunque actualmente la actividad de aguaceros y tormentas eléctricas asociada a la baja presión es limitada, las condiciones atmosféricas podrían tornarse gradualmente más favorables para su organización durante este martes y el miércoles.

El organismo estadounidense considera ahora probable la formación de una depresión tropical durante la segunda mitad de esta semana, mientras el sistema continúe desplazándose hacia el oeste u oeste-noroeste a través del Atlántico tropical central.

La probabilidad de desarrollo es de 30 % durante las próximas 48 horas y de 70 % en siete días.

¿Qué cambió?

El sistema ha ganado importancia durante las últimas 24 horas.

A las 2:00 de la madrugada del lunes, el NHC estimaba sus probabilidades en 20 % a 48 horas y 60 % a siete días y señalaba que una depresión tropical "podría" desarrollarse durante la segunda mitad de la semana.

Ahora las probabilidades se sitúan en 30 % y 70 %, respectivamente, y el lenguaje del organismo es más contundente: considera que una depresión tropical probablemente se formará.

Esto no significa, sin embargo, que exista actualmente una probabilidad de 70 % de que el fenómeno afecte a República Dominicana. Ese porcentaje se refiere exclusivamente a la posibilidad de que el sistema adquiera características de ciclón tropical en algún punto del área señalada por el NHC.

Todavía no existe una depresión tropical, por lo que tampoco hay un cono oficial de trayectoria que permita determinar con suficiente precisión su recorrido durante los próximos días.

Otra onda se acerca a las Antillas

Más cerca del Caribe, el NHC mantiene bajo observación una onda tropical localizada unas 850 millas al este de las islas de Barlovento.

El fenómeno produce aguaceros y tormentas eléctricas desorganizadas y se mueve rápidamente hacia el oeste.

Su probabilidad de desarrollo permanece baja, en 10 % tanto para las próximas 48 horas como para los próximos siete días.

Además, los pronósticos indican que encontrará una extensa masa de aire seco cuando alcance las islas de Barlovento durante la noche del miércoles, circunstancia que debería terminar con sus posibilidades de convertirse en ciclón tropical.

Un tercer sistema cerca de Bermudas

El tercer fenómeno vigilado es una vaguada de baja presión situada varios cientos de millas al noreste de Bermudas.

Tiene apenas 10 % de probabilidad de formación durante 48 horas y siete días y se desplaza hacia el este a alrededor de 20 millas por hora.

El NHC prevé que alcance aguas más frías durante esta semana, lo que pondría fin a cualquier posibilidad de desarrollo alrededor del jueves.

¿Qué significa para República Dominicana?

El sistema que merece mayor vigilancia para República Dominicana es la baja presión situada al suroeste de Cabo Verde, pero todavía es demasiado temprano para determinar si tendrá algún impacto sobre el país. Su movimiento general hacia el oeste-oeste/noroeste obliga a seguir su evolución mientras cruce el Atlántico durante los próximos días, especialmente si efectivamente desarrolla una circulación cerrada y se convierte en depresión tropical. Por el momento, el NHC no ha establecido una amenaza directa para República Dominicana ni para las Antillas Mayores. La principal señal nueva es el aumento de las posibilidades de formación, no una previsión de impacto sobre el Caribe. Mientras tanto, para este martes el Instituto Dominicano de Meteorología prevé sobre República Dominicana una disminución general de las precipitaciones debido a la entrada de partículas de polvo del Sahara, aunque durante la tarde pueden producirse aguaceros locales, tormentas eléctricas y ráfagas de viento principalmente hacia el sureste, la Cordillera Central y la zona fronteriza.