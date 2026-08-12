La acumulación de sedimentos y las intervenciones no controladas en ríos de la cuenca del Yuna preocupan a autoridades y comunidades de Bonao por el riesgo de reducir su capacidad hídrica y aumentar las inundaciones durante períodos de lluvias.

El problema abarca principalmente los ríos Yuna, Boca de Yuboa, Masipedro y Juma, que forman parte de un sistema de afluentes interconectados en la zona.

La situación fue constatada durante un recorrido realizado por una Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), a solicitud del alcalde de Bonao, Eberto Antonio Núñez, quien previamente había denunciado ante la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales las intervenciones ilegales que se producen en los cauces de esos ríos.

Milton Martínez, asesor ambiental de la UASD, explicó que el levantamiento busca determinar la magnitud del problema y sus principales causas.

Señaló que entre los factores identificados figuran el cambio de uso de suelo y la intervención "irresponsable e incontrolada" de los cauces de los ríos, situaciones que contribuyen al arrastre y acumulación de materiales.

El especialista consideró necesario establecer una estrategia integral que permita enfrentar la problemática, debido a que la sedimentación no se limita a un punto específico, sino que responde a procesos que se generan en la parte alta de la cuenca y terminan afectando los diferentes cauces del sistema.

Levantamiento abarcó varios cauces

Durante el recorrido, la comisión evaluó el punto donde el río Masipedro desemboca en el Yuna, además de distintos tramos del Yuna, desde Boca de Yuboa hasta Los Pedregones.

Denuncian intervenciones en el río

El alcalde Eberto Antonio Núñez recordó que hace un tiempo presentó una denuncia formal ante la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales por las intervenciones ilegales en los ríos antes citados.

Núñez indicó que se trata de un problema complejo que requiere la participación de las instituciones vinculadas a la protección de los recursos naturales y la gestión del agua.

En ese sentido, dijo que fueron convocados la Procuraduría, la Academia de Ciencias, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Instituto Nacional de Recursos Hídricos (Indrhi), entre otras entidades.

El alcalde explicó que el objetivo es que el levantamiento y las evaluaciones permitan construir una solución integral para proteger los cauces y reducir los riesgos asociados a su deterioro.

Durante el recorrido, la comisión visitó el sector Los Platanitos, donde observó las condiciones de vulnerabilidad existentes en un tramo del río.

Núñez señaló que una situación similar se presenta en Los Guayabitos y La David de Vargas, además de otros puntos ubicados a lo largo del perímetro del Yuna y sus afluentes.

Advierten sobre posibles consecuencias

Richard Ramírez, regidor del municipio de Bonao y dirigente comunitario, advirtió que la acumulación de sedimentos y la reducción de la capacidad de los cauces podrían aumentar el impacto de futuras crecidas sobre comunidades ubicadas en las zonas vulnerables.

Recordó que durante el huracán Georges, en 1998, decenas de viviendas fueron arrastradas por las aguas del Yuna y posteriormente los fenómenos Olga y Noel, en 2007, provocaron nuevas inundaciones, con viviendas destruidas y cientos de personas damnificadas.

Mencionó entre las zonas más vulnerables Paraíso del Yuna, Los Guayabitos, Villa Liberación y Brisas del Yuna, donde, según afirmó, numerosas familias han sufrido los efectos de las crecidas del río.