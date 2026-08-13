Piden a Medio Ambiente explicar "intervenciones privadas" en tres áreas protegidas

Solicitan explicaciones públicas sobre decisiones relacionadas con Valle Nuevo, Cabo Samaná e Isla Catalina. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

Las comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Academia de Ciencias y Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) cuestionaron este jueves varias actuaciones del Ministerio de Medio Ambiente que, a su juicio, favorecen la participación de inversionistas privados dentro de áreas protegidas del país.

Las entidades señalaron tres casos que, según sostienen, reflejan una tendencia hacia la "privatización y facilitación de espacios" pertenecientes al Sistema Nacional de Áreas Protegidas: el Parque Nacional Valle Nuevo y los monumentos naturales Cabo Samaná e Isla Catalina.

En un comunicado conjunto, ambas comisiones solicitaron al Ministerio de Medio Ambiente ofrecer explicaciones públicas sobre las intervenciones y los mecanismos utilizados para permitir la administración o el desarrollo de infraestructuras por parte de particulares en estos espacios.

Cuestionamientos sobre Valle Nuevo

En el caso del Parque Nacional Valle Nuevo, las organizaciones indicaron que la zona de uso público, donde previamente fueron construidas infraestructuras y facilidades con recursos públicos, fue posteriormente entregada para su administración a un gestor privado.

Aseguraron que hasta el momento no se han ofrecido explicaciones sobre las circunstancias ni el proceso mediante el cual se produjo esa decisión.

"Fue otorgada para su administración a un gestor privado sin que existan explicaciones del contexto y la trazabilidad en que se hizo esa negociación", señalaron las comisiones.

Cabo Samaná

Las organizaciones también cuestionaron el plan de manejo elaborado para el Monumento Natural Cabo Samaná, al considerar que permitiría la construcción y el desarrollo de infraestructuras privadas con fines comerciales dentro de la zona núcleo del área protegida.

Asimismo, objetaron la intención de zonificar la zona de amortiguamiento y argumentaron que esa propuesta entraría en contradicción con la Resolución 0010-2018 del propio Ministerio de Medio Ambiente, que, de acuerdo con el comunicado, establece los usos permitidos en ese espacio.

Las comisiones sostienen que las actividades contempladas en el nuevo plan de manejo serían incompatibles con las disposiciones establecidas en esa resolución.

Intervención en Isla Catalina

El tercer caso planteado corresponde al Monumento Natural Isla Catalina, donde las entidades aseguran que se han desarrollado instalaciones hoteleras y facilidades turísticas vinculadas a inversionistas privados.

Según denunciaron, el proyecto no fue informado públicamente durante su proceso de desarrollo y solo habría sido dado a conocer cuando las obras se encontraban en una fase avanzada.

"Esta iniciativa de desarrollo es desconocida en su totalidad y nunca se informó esa intervención; es en la fase de conclusión que se da a conocer como un hecho consumado", expresaron.

Reclaman cumplimiento de la legislación

La Academia de Ciencias y la UASD afirmaron que las actuaciones señaladas deben ser explicadas a la luz de la Constitución y de la Ley Sectorial de Áreas Protegidas 202-04.

Recordaron que el artículo 16 de la Constitución establece que las áreas protegidas, la vida silvestre y los ecosistemas que conforman el Sistema Nacional de Áreas Protegidas constituyen bienes patrimoniales de la nación y son "inalienables, inembargables e imprescriptibles".

También citaron el principio número cinco del artículo 3 de la Ley 202-04, según el cual los terrenos pertenecientes a áreas protegidas no pueden ser transferidos en propiedad a individuos, Estados, naciones o ciudadanos.

Las entidades reclamaron a las autoridades garantizar el cumplimiento de esas disposiciones y preservar las áreas protegidas como patrimonio natural y cultural de carácter colectivo.

Finalmente, solicitaron al Ministerio de Medio Ambiente ofrecer una explicación pública sobre los tres casos señalados y transparentar los procesos mediante los cuales se ha permitido la participación de actores privados en estos espacios.