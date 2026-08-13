Dos disturbios atmosféricos y la tormenta Cristóbal activan la temporada ciclónica

Los organismos meteorológicos se mantienen vigilando una alta actividad ciclónica en el Atlántico. ( IMAGEN CORTESÍA DE LA OFICINA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN OCEÁNICA Y ATMOSFÉRICA DE LOS EE. UU. )

La actividad ciclónica ha aumentado en el Atlántico tropical, donde el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC) mantiene este jueves dos disturbios bajo vigilancia, uno de ellos con 80 % de probabilidad de convertirse en ciclón tropical, mientras la depresión tropical Cristóbal se debilita lejos del Caribe y se espera que desaparezca durante el día.

La atención principal se concentra sobre AL92, una onda tropical que a las 8:00 de la mañana de este jueves 13 de agosto se encontraba aproximadamente 1,000 millas —unos 1,610 kilómetros— al este de las Antillas Menores.

El NHC informó que los aguaceros y tormentas eléctricas asociados al sistema están mostrando señales de mayor organización y considera probable que se convierta en una depresión tropical de corta duración durante el próximo día o dos, mientras continúa desplazándose hacia el oeste a través del Atlántico tropical.

La probabilidad de formación se mantiene alta, en 80 % tanto durante las próximas 48 horas como en siete días.

Sin embargo, hay un elemento nuevo que reduce las posibilidades de que el sistema continúe fortaleciéndose durante mucho tiempo.

El NHC pronostica que a finales del viernes AL92 entrará en una región con fuertes vientos en los niveles altos de la atmósfera y aire seco, condiciones desfavorables que deberían terminar con su ventana de desarrollo ciclónico.

Esto significa que el escenario actualmente previsto no es el de un sistema que necesariamente continúe intensificándose a medida que se acerque al Caribe.

Aun así, el organismo estadounidense pidió a los habitantes de las Antillas Menores mantenerse pendientes de su evolución, debido a que el sistema podría producir ráfagas de viento y períodos de fuertes lluvias entre la noche del viernes y el sábado, independientemente de que consiga convertirse o no en depresión tropical.

Indomet también mantiene vigilancia sobre AL92

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) mantiene bajo observación el disturbio situado entre África y las Antillas Menores y recoge una probabilidad de desarrollo ciclónico de 80 % durante los próximos siete días.

Por ahora, el organismo dominicano no ha establecido que este sistema represente una amenaza directa para República Dominicana.

Es importante distinguir además la probabilidad de formación de la posibilidad de impacto: el 80 % informado por el NHC no significa que exista un 80 % de posibilidades de que el fenómeno afecte República Dominicana. Ese porcentaje únicamente mide la posibilidad de que se forme un ciclón tropical dentro del área señalada.

AL92 todavía no es una depresión tropical y, por tanto, no existe un cono oficial de trayectoria asociado al sistema.

Otro disturbio sale detrás: AL94

Más al este aparece un segundo sistema que también merece seguimiento.

El AL94 corresponde a una onda tropical localizada a varios cientos de millas al sur-suroeste de las islas de Cabo Verde, donde actualmente produce aguaceros y tormentas eléctricas desorganizadas.

Las condiciones atmosféricas podrían favorecer un desarrollo gradual y el NHC considera que una depresión tropical podría formarse hacia finales de esta semana o durante el fin de semana, mientras el sistema avanza hacia el oeste u oeste-noroeste por el Atlántico oriental y central.

Sus probabilidades son actualmente de: 30 % en las próximas 48 horas y 50 % durante los próximos siete días.

Indomet también informó que mantiene vigilancia sobre este segundo disturbio y reporta las mismas probabilidades de desarrollo.

AL94 está todavía mucho más lejos de las Antillas que AL92, por lo que cualquier discusión sobre un posible impacto en el Caribe o República Dominicana sería prematura.

Cristóbal ya se debilita y no amenaza al Caribe

Mientras aumenta la actividad en el Atlántico tropical, Cristóbal dejó de ser tormenta tropical durante la madrugada y se debilitó a depresión tropical. En el boletín de las 5:00 de la mañana, hora dominicana, el NHC situó su centro aproximadamente 980 kilómetros al oeste de las islas Azores, con vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el noreste a unos 26 kilómetros por hora. El sistema carece prácticamente de actividad convectiva profunda y está entrando en condiciones ambientales cada vez más hostiles. El pronóstico oficial establece que debería convertirse en una baja remanente y disiparse durante este jueves.