Una barrera de 400 metros sustituirá al Interceptor del Ozama

The Ocean Cleanup y el Gobierno dominicano informaron que prevén instalar a inicios de 2027 un nuevo Interceptor 004 ( FOTO PUBLICADA POR EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE )

The Ocean Cleanup y el Gobierno dominicano informaron que prevén instalar a inicios de 2027 un nuevo Interceptor 004 en el río Ozama, una estructura de 400 metros de longitud que será la barrera más grande desplegada hasta ahora por la organización internacional.

La nueva infraestructura sustituirá al sistema instalado en 2020 y fue diseñada específicamente para responder a las condiciones del Ozama, entre ellas las grandes acumulaciones de lilas acuáticas que cada año cubren tramos del río y que limitaron la capacidad de captura del equipo original.

La barrera estará compuesta por dos secciones superpuestas que abarcarán la totalidad del río, aunque mantendrá una abertura para permitir la navegación del tráfico marítimo, detalla un comunicado del Ministerio de Medio Ambiente.

Además de interceptar residuos antes de que lleguen al mar Caribe, el nuevo diseño busca soportar el volumen de las floraciones de lilas o jacintos de agua, cuyas masas entrelazadas pueden dificultar el tránsito de pescadores, enredarse en maquinarias y ocasionar problemas en infraestructuras como el puente flotante del Ozama.

Estas plantas invasoras también generan efectos ambientales al reducir el oxígeno disponible en el agua, alterar el equilibrio de nutrientes, provocar la muerte de peces y desplazar especies vegetales nativas.

Lecciones del primer Interceptor

El Interceptor 004 original fue uno de los primeros sistemas de este tipo desplegados por The Ocean Cleanup. Desde su instalación en 2020 ha evitado que más de 300 toneladas de residuos lleguen al mar Caribe.

Sin embargo, su funcionamiento permitió identificar limitaciones relacionadas con las características particulares del Ozama. La organización explicó que el tamaño y el volumen de las floraciones de lilas afectaron la capacidad y la eficiencia de captura del equipo.

A partir de esa experiencia, el sistema será reemplazado por una solución de mayor tamaño, resistencia y adaptabilidad.

"Como ocurre con muchas innovaciones de ingeniería, la primera generación de esta tecnología permitió identificar tanto sus fortalezas como sus limitaciones", afirmó Boyan Slat, fundador y director ejecutivo de The Ocean Cleanup.

Slat sostuvo que la nueva barrera incorpora las lecciones aprendidas durante los años de operación del primer equipo y representa el compromiso de la organización con una solución de mayor duración en el río.

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, indicó que el redespliegue abre una nueva etapa en los esfuerzos de recuperación del Ozama.

"Hoy contamos con una solución más robusta, adaptada a las características de nuestro río y capaz de responder a desafíos como las floraciones de jacinto de agua", expresó.

Mientras, el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Paíno Henríquez, señaló que el nuevo sistema es resultado de un proceso de mejora a partir de la experiencia acumulada y del trabajo entre el Estado y organismos internacionales.

Ampliarán operaciones en el país

La instalación del nuevo Interceptor 004 también marcará el inicio de una ampliación de las operaciones de The Ocean Cleanup en la República Dominicana dentro de su denominado Programa 30 Ciudades.

La iniciativa busca evitar, antes de que termine la década, un tercio de las emisiones globales de plástico que llegan al océano desde los ríos, concentrando las intervenciones en centros urbanos de Asia y América considerados entre los principales emisores.

El primer Interceptor del Ozama fue instalado mediante la Plataforma Rescate Ozama, integrada por el Gobierno dominicano, The Ocean Cleanup, la Embajada del Reino de los Países Bajos, ECORED y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.