Sábado caluroso y con pocas lluvias en RD; onda tropical aumentará los aguaceros el domingo

Este sábado predominará un ambiente caluroso, mayormente soleado y ligeramente brumoso por la presencia de polvo del Sahara y una masa de aire relativamente seca. Las lluvias serán escasas y se concentrarán principalmente durante la tarde.

Las temperaturas máximas oscilarán entre 32 °C y 34 °C, aunque podrían alcanzar entre 35 °C y 36 °C en puntos del Cibao, la zona fronteriza y los valles interiores. Indomet recomienda evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

Lluvias

Durante la tarde podrían producirse chubascos breves y aislados, debido al calentamiento diurno y los efectos de la orografía, en el valle del Cibao, la Cordillera Central, el nordeste, el sureste y la zona fronteriza.

No se prevé una jornada de lluvias generalizadas.

El panorama comenzará a cambiar el domingo por el avance de una onda tropical. El pronóstico de Indomet anticipa aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas desde la mañana en el litoral sur y el Gran Santo Domingo. Durante la tarde, las precipitaciones se extenderán hacia Monte Plata, Monseñor Nouel, La Vega y localidades próximas.

Santo Domingo y Santiago

Gran Santo Domingo: mayormente soleado y caluroso este sábado, con cielo algo grisáceo por el polvo sahariano y baja probabilidad de lluvias significativas. El domingo aumentarán los nublados y los aguaceros desde la mañana.

Santiago: ambiente muy caluroso, con temperaturas máximas entre 34 °C y 36 °C. No se descarta algún chubasco vespertino breve, especialmente hacia sectores próximos a la Cordillera Central.

Alertas

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) descontinuó el viernes las alertas verdes que mantenía en cuatro demarcaciones tras disminuir las precipitaciones. Hasta esta actualización no se reportan nuevas alertas terrestres por lluvias.

Condiciones marítimas

El acercamiento de la onda tropical provocará desde esta noche y durante el domingo un aumento del viento, los aguaceros y el oleaje en sectores del Caribe oriental y las Antillas Mayores.

Costa Atlántica: se recomienda cautela a las embarcaciones pequeñas por episodios de oleaje anormal y el deterioro previsto desde esta noche.

Costa Caribeña: las condiciones serán más manejables durante buena parte del sábado, pero podrían empeorar el domingo por ráfagas y tormentas asociadas a la onda tropical.

Paso de los Vientos: el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés) prevé vientos fuertes o cercanos a intensidad de temporal entre esta tarde y la madrugada del domingo.

Caribe

La onda tropical AL92 se encuentra sobre el sureste del mar Caribe, con su eje cerca de los 62 grados oeste, y se desplaza hacia el oeste a una velocidad de entre 28 y 37 kilómetros por hora. Está provocando lluvias, ráfagas y mar agitado sobre partes de las Antillas Menores.

El NHC considera que su desarrollo ciclónico ya no es probable debido a la cizalladura y al aire seco.

La probabilidad de formación es cercana al 0 % durante las próximas 48 horas y los próximos siete días.

Sin embargo, que no se convierta en ciclón no significa que carezca de efectos. Su humedad y sus ráfagas se desplazarán hacia las Antillas Mayores entre esta noche y el lunes.

Para República Dominicana, esto implica principalmente más lluvias, tronadas y oleaje desde el domingo, no el impacto de una tormenta tropical.

En el Caribe surcentral permanece una advertencia por vientos con fuerza de temporal frente a Colombia y el golfo de Venezuela, con olas que podrían aproximarse a los 15 pies. Este episodio no amenaza directamente a República Dominicana.

Atlántico

El NHC no registra ciclones tropicales activos, pero vigila otra onda.

AL94 está localizada aproximadamente a mitad de camino entre Cabo Verde y las Antillas Menores. Mantiene actividad desorganizada y una probabilidad de formación del 10 % tanto en 48 horas como en siete días. La cizalladura prevista al este de las Antillas debería limitar su desarrollo.

Por ahora, AL94 se encuentra distante y no constituye una amenaza definida para República Dominicana.

¿Qué cambió?

La principal novedad es la reducción del potencial ciclónico de AL92. Pasó de una probabilidad de formación del 10 % en 48 horas y del 20 % en siete días durante la madrugada a cerca del 0 % en ambos períodos a las 8:00 de la mañana.

Aun así, se mantiene el pronóstico de lluvias y ráfagas sobre el Caribe.

Próximas horas

En las próximas 24 horas se espera calor intenso, pocas lluvias y un deterioro gradual del viento y el oleaje.

En 48 horas aumentarán los aguaceros y las tormentas eléctricas por el paso de la onda tropical.

En 72 horas, la onda avanzará hacia el Caribe central. Las lluvias deberían disminuir gradualmente, aunque podrían persistir chubascos residuales.