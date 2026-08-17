Dictan prisión preventiva a hombre acusado de agredir a guardaparques en Puerto Plata

Sede del Ministerio de Medio Ambiente. ( FOTOGRAFÍA DIFUNDIDA POR EL MIMARENA )

Un tribunal de la provincia de Puerto Plata impuso tres meses de prisión preventiva contra un hombre acusado de agredir a un guardaparque tras una intervención por delitos ambientales en el Santuario de Mamíferos Marinos Estero Hondo.

La información fue ofrecida por el Ministerio de Medio Ambiente, que informó que el guardaparque Juan Antonio Rodríguez fue agredido por un hombre no identificado el pasado 2 de agosto, en las inmediaciones del distrito municipal de Estero Hondo, municipio de Villa Isabela.

Agregó que, tras el incidente, Rodríguez fue trasladado de inmediato al Hospital Municipal de Villa Isabela, donde recibió las atenciones médicas correspondientes.

"Posteriormente, el Ministerio brindó acompañamiento institucional durante el proceso y procedió a formalizar una querella ante las autoridades competentes", detalla un comunicado.

Según el informe, la agresión se produjo días después de que el guardaparque acompañara al personal del Servicio Nacional de Protección Ambiental (Senpa) durante una intervención realizada el 23 de julio, en la que fue retenida una retroexcavadora utilizada para realizar un relleno ilegal en un humedal ubicado en la zona de amortiguamiento del Santuario de Mamíferos Marinos Estero Hondo.

Refuerzan la seguridad en área protegida

Como parte de las acciones adoptadas, el Senpa reforzó la seguridad del santuario con la incorporación de tres nuevos agentes, lo que elevó a cuatro el número de efectivos destacados en el Centro de Protección y Vigilancia de Estero Hondo.

El Ministerio de Medio Ambiente reiteró que las agresiones contra los guardaparques y demás servidores que trabajan en la protección de los recursos naturales no serán toleradas y conllevarán las consecuencias legales correspondientes.

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