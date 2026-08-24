Digecac celebra su primer Festival de Plantas con actividades para toda la familia

De acuerdo a Digecac, más de 12 mil personas asistieron a la actividad. ( FOTO CEDIDA POR LA DIGECAC )

Plantas ornamentales, talleres, charlas, bonsáis y actividades para niños y adultos formaron parte del Primer Festival de Plantas de la Dirección General de Embellecimiento de Carreteras y Avenidas (Digecac), una iniciativa que durante dos días reunió a familias y ciudadanos interesados en conocer y aprovechar las especies vegetales.

El festival se desarrolló el fin de semana en la sede de la Digecac, en Santo Domingo Este, con una programación gratuita que combinó educación ambiental, recreación y actividades relacionadas con el cuidado de las plantas.

La agenda incluyó seis charlas y talleres sobre paisajismo y biodiversidad, reforestación y medioambiente, elaboración de huertos y hortalizas, producción de compost orgánico y técnicas para la elaboración y poda de bonsáis, indica una nota de prensa.

Entregaron más de 15 mil plantas

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/26/whatsapp-image-2026-08-23-at-84003-am-81669ff1.jpeg Hubo entrega de plantas gratis. (FOTO CEDIDA POR LA DIGECAC)

Uno de los principales atractivos fue la entrega de más de 15 mil plantas, destinadas al embellecimiento de viviendas, comunidades y espacios públicos.

Los contenidos estuvieron a cargo de especialistas de las instituciones participantes, quienes orientaron a los asistentes sobre distintas formas de cuidar, reproducir y aprovechar las plantas.

Más de 12 mil visitantes

La Digecac informó que más de 12 mil personas acudieron al festival durante las dos jornadas, una participación que, según el director de la institución, Rodolfo Valera Grullón, demuestra el interés de la ciudadanía por las iniciativas relacionadas con el cuidado de la naturaleza.

Valera Grullón explicó que el objetivo del festival no se limitó a la distribución de plantas, sino que procuró que quienes las recibieran obtuvieran también los conocimientos necesarios para cuidarlas y mantenerlas en buenas condiciones.

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"Queremos conectar con la ciudadanía", expresó el funcionario, quien destacó la importancia de fortalecer la colaboración entre la institución y las comunidades.

La jornada también incluyó espacios para pequeños emprendedores, quienes tuvieron la oportunidad de exhibir y comercializar sus productos.

Una agenda para toda la familia

Además de las actividades educativas, los visitantes pudieron disfrutar de concursos para niños y adultos y presentaciones artísticas, como parte de una programación concebida para integrar a las familias.

En el desarrollo del festival participaron el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Ministerio de Agricultura, el Ayuntamiento de Santo Domingo Este, el Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA), el Acuario Nacional y el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

También colaboraron el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), la Policía Nacional, los Comedores Económicos del Estado, el Proyecto Pro-Pedernales y el Club Dominicano de Bonsái, entre otras entidades.

Valera Grullón señaló que, aunque la Digecac realiza periódicamente jornadas de entrega de plantas, el festival permitió ampliar ese trabajo mediante un espacio que combinó formación, recreación y convivencia familiar.

La institución indicó que la actividad forma parte de sus esfuerzos para promover el cuidado de las plantas, la recuperación de áreas verdes y el rescate de espacios públicos, con miras a contribuir a la creación de entornos más saludables y sostenibles.