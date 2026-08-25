República Dominicana advierte en cumbre de desertificación sobre riesgo de sequía

La amenaza de un mayor riesgo de sequía meteorológica durante el segundo semestre de este año y los crecientes cambios en los patrones de lluvia en el país fueron abordados por la delegación de República Dominicana durante la Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (COP17), que se celebra en Mongolia.

"En la República Dominicana, a pesar de contar con una precipitación promedio, estamos experimentando una creciente variabilidad en los periodos y patrones de lluvia (...) enfrentamos un periodo prolongado de déficit de precipitaciones desde el mes de mayo", recordó Davis Aracena, viceministro interino del Ministerio de Medio Ambiente.

"Nuestro Instituto de Meteorología ha advertido sobre un mayor riesgo de sequía meteorológica durante este segundo semestre", agregó durante un diálogo ministerial sobre resiliencia ante la sequía.

En un reporte sobre el comportamiento de las precipitaciones durante mayo pasado en el país, el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) calificó ese mes como "atípico" y señaló que cerró con un déficit nacional de precipitaciones del 46 %.

Durante su intervención, Aracena explicó que la situación local está influenciada, entre otros factores, por la evolución del fenómeno de El Niño. "Este escenario combina déficit de lluvias, temperaturas elevadas y condiciones atmosféricas y climáticas particulares", indicó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/25/whatsapp-image-2026-08-25-at-24608-pm-b1eb9049.jpeg Delegación dominicana que participa en COP17. (FOTO PUBLICADA POR MEDIO AMBIENTE)

El funcionario de Medio Ambiente recordó el "riesgo multidimensional" que representan las sequías por su impacto en la seguridad hídrica, los ecosistemas, la agricultura y medios de vida.

A mediados de agosto, durante una reunión del Comité de Operación de Presas y Embalses (COPRE), el Indomet informó que para los meses de septiembre y octubre podría producirse un fortalecimiento de El Niño, fenómeno que tiende a reducir la probabilidad de formación de ciclones tropicales que puedan afectar directamente al país.

Respuesta local

El miembro de la delegación dominicana citó en su intervención las acciones de respuesta adoptadas por el país: "República Dominicana ha venido fortaleciendo sus mecanismos de coordinación y respuesta con el Programa de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación y la Sequía".

"También el Grupo Técnico Interinstitucional y los planes de contingencia establecidos para enfrentar escenarios de sequía permiten articular las capacidades de diferentes sectores y avanzar hacia una gestión más preventiva, integrada y coordinada", sostuvo.

"Estas acciones se complementan con diferentes espacios de coordinación, como el Gabinete del Agua, en el que participan las instituciones vinculadas a la gestión y el aprovechamiento de los recursos hídricos y los suelos", indicó.

Antes de que llegue la emergencia

Aracena expresó que estas experiencias han dejado una lección fundamental: "La resiliencia ante la sequía comienza mucho antes de que llegue la emergencia. Por eso debemos fortalecer los sistemas de alerta temprana, la información climática e hidrológica y las capacidades institucionales para anticipar los riesgos y actuar oportunamente".

"Existe, además, una conexión que debemos colocar en el centro de nuestras políticas. No podemos gestionar sosteniblemente el agua sin gestionar adecuadamente la tierra", indicó.

El funcionario agregó que, para que los países en desarrollo fortalezcan su resiliencia, necesitan "medios de implementación adecuados, financiamiento accesible y predecible, fortalecimiento de capacidades, transferencia de tecnología, cooperación internacional y acceso a información científica que pueda traducirse en decisiones en el territorio".

La COP17 de la CNULD reúne desde el pasado lunes a sus 197 Partes —196 países y la Unión Europea— para impulsar medidas frente a los desafíos interconectados de la desertificación, la degradación de las tierras y la sequía, fenómenos agravados por el cambio climático, los incendios o la deforestación, que reducen la capacidad del suelo para producir alimentos o almacenar y suministrar agua.