Aumento de intensidad de incendio en Valle Nuevo obliga a cerrar nuevamente el parque

El acceso será reabierto tan pronto como el incendio se encuentre bajo control. ( FOTOGRAFÍA SUMINISTRADA POR EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE )

Un incremento en la intensidad del incendio forestal que desde hace varios días afecta el Parque Nacional Valle Nuevo motivó que nuevamente se dispusiera el cierre temporal del área protegida, informó este miércoles el Ministerio de Medio Ambiente.

"Ante el aumento en la intensidad del incendio forestal registrado en la zona, se dispone nuevamente el cierre al público como medida preventiva", indicó la entidad en sus redes sociales.

"El acceso será reabierto tan pronto como el incendio se encuentre bajo control y existan condiciones seguras para recibir visitantes", agregó la institución.

Vientos dificultan sofocar el fuego

El titular del Programa Nacional de Manejo de Fuego, Gerónimo Abreu, informó ayer, martes, que el personal apostado en el área ha solicitado apoyo debido a los fuertes vientos registrados en la zona "y hay mucho riesgo".

El funcionario sostuvo que, hasta que no esté apagado, "solo lo damos por controlado".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/26/whatsapp-image-2026-08-26-at-52509-pm-070fcc3d.jpeg (FOTO PUBLICADA POR MEDIO AMBIENTE)

Superficie

De acuerdo con una medición realizada por Diario Libre mediante la herramienta de cálculo de áreas de la plataforma FIRMS (Fire Information for Resource Management System) de la NASA, el incendio habría dejado una zona potencialmente afectada de 24,73 kilómetros cuadrados, equivalentes a 2.473 hectáreas.

La superficie equivale a toda el área urbanizada de Verón, en La Altagracia, que en 2022 ocupaba 24,734 kilómetros cuadrados, según datos de la Oficina Nacional de Estadística (ONE), o a poco más de la cuarta parte del Distrito Nacional, cuya extensión es de 91,58 kilómetros cuadrados.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/26/whatsapp-image-2026-08-25-at-120434-pm-1-fdd3ac47.jpeg Medición de la plataforma FIRMS. (FIRMS NASA)

Las autoridades informaron que en la zona donde se registró el incendio forestal se desarrollan actividades agrícolas, una práctica que habría originado el fuego.

El incendio se produce en medio de la segunda temporada alta de incendios forestales en República Dominicana, correspondiente al período comprendido entre junio y septiembre, que este año ha mostrado una elevada incidencia.