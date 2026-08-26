Reducción del caudal de la fuente de captación provoca escasez de agua en Jarabacoa

Imágenes evidencian el estado actual del arroyo La Guázara, principal fuente de abastecimiento del acueducto de Jarabacoa ( CEDIDA A DIARIO LIBRE POR ERICK DURÁN )

El servicio de agua potable en Jarabacoa atraviesa una situación crítica debido a la drástica disminución del caudal del arroyo La Guázara, la principal fuente de abastecimiento del acueducto de ese municipio.

Odalis Tavares, responsable de la oficina de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de La Vega (Coraavega) en Jarabacoa, explicó que el afluente prácticamente se ha secado, reduciendo considerablemente la capacidad del sistema para suplir la demanda de los residentes.

La escasez afecta principalmente a los sectores ubicados en las zonas altas del municipio, como la avenida La Confluencia, La Colonia, Hato Viejo, kilómetro 2, La Colina y Villa Bajo.

Según Tavares, durante aproximadamente seis meses la zona no ha recibido lluvias suficientes, lo que ha provocado una reducción constante en las fuentes de captación.

Medidas de racionamiento

Como respuesta al déficit, Coraavega ha implementado un programa de racionamiento y utiliza camiones cisterna para llevar agua a las comunidades donde el servicio llega de forma irregular.

Estamos abasteciendo algunas comunidades con el camión a través de la oficina, donde le suplimos de acuerdo con la posibilidad.

Tavares señaló que la normalización del servicio dependerá de la recuperación de las fuentes de captación.

Llamado a la población

Pidió a los ciudadanos hacer un uso responsable del agua para evitar que la situación empeore.

Asimismo, advirtió que el deterioro de las áreas de captación y la deforestación agravan el problema, ya que afectan la capacidad de los afluentes para mantener sus niveles de agua.